Gobierno De la Espriella designa a José Ignacio García como nuevo superintendente de Servicios Públicos

El Gobierno nacional nombró a José Ignacio García Puche como nuevo superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, según quedó establecido en el Decreto 1583 del 21 de octubre de 2026.
Con esta decisión, García Puche llega a la entidad encargada de vigilar y controlar a las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios en Colombia, como energía eléctrica, gas, acueducto y aseo.
El nombramiento tiene efecto desde la expedición del decreto, que también ordena comunicar oficialmente la designación al nuevo funcionario.
¿Quién es José Ignacio García Puche, nuevo superintendente de Servicios Públicos?
José Ignacio García Puche es ingeniero, con formación en informática básica y especialización en gerencia de empresas comerciales, según la información de su perfil profesional conocida por Valora Analitik.
Entre 1999 y 2011 estuvo vinculado a Electricaribe, empresa que prestaba el servicio de energía eléctrica en la región Caribe colombiana. Durante su trayectoria en la compañía se desempeñó como gerente regional en Santa Marta y también como director de Recursos Humanos.
En octubre de 2026 fue presentado como aspirante a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, antes de que el Gobierno oficializara su nombramiento.
Los retos del nuevo superintendente de Servicios Públicos
Uno de los principales desafíos de García Puche será la vigilancia del suministro de energía y acueducto frente a las posibles afectaciones derivadas de la crisis climática, especialmente en las regiones más vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos.
También tendrá el reto de acompañar, desde las competencias de la Superintendencia, los planes del Gobierno orientados a fortalecer la autosuficiencia energética, en un contexto de nuevos proyectos de exploración y producción de gas.
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Además, deberá mantener las labores de inspección y control sobre las empresas prestadoras, investigar posibles incumplimientos y velar por la protección de los derechos de los usuarios.
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