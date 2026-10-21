Empresas en Colombia podrán ahorrar más de $50 millones al año con nueva solución de Clara

Clara, la fintech especializada en gestión de gastos corporativos, lanzó en Colombia Clara for HR, una solución dirigida a las áreas de Recursos Humanos y Finanzas que busca reducir los costos y el tiempo dedicados a administrar beneficios e incentivos para los empleados.
Según estimaciones de la compañía, una empresa con 500 colaboradores podría ahorrar más de $50 millones al año en costos de emisión y distribución de tarjetas, además de liberar más de 250 horas anuales de trabajo operativo mediante la automatización de procesos.
La nueva vertical integra en una sola plataforma la administración de beneficios, las recargas y la conciliación de transacciones, funciones que, de acuerdo con Clara, suelen estar distribuidas entre distintos proveedores y requieren tareas manuales. La herramienta incorpora inteligencia artificial para detectar anomalías y facilitar el control de los recursos asignados.
Diego Sánchez, country manager de Clara en Colombia, explicó que para los equipos de recursos humanos “el reto no es solo diseñar una propuesta de compensación competitiva, sino administrarla con la estructura y la rigurosidad financiera requeridas”.
En este sentido, su nueva solución “integra herramientas que normalmente están dispersas entre varios proveedores y aplica IA para que las empresas dediquen menos tiempo a la operación y más a su gente”, afirmó.
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Cómo funcionará la solución de Clara para empresas
Clara for HR ofrece tarjetas Mastercard sin costo de emisión para administrar incentivos, programas de reconocimiento y beneficios de bienestar.
También incorpora recargas automáticas, reglas de gasto configurables y herramientas de detección de anomalías mediante inteligencia artificial.
De acuerdo con la compañía, los equipos de Gestión Humana y Finanzas de una empresa con 500 empleados dedican, en promedio, más de 40 horas al mes a gestionar proveedores, procesar recargas y conciliar facturas.
La automatización de estas tareas busca reducir la carga operativa y permitir que esos equipos concentren más tiempo en la estrategia de talento.
El lanzamiento también responde al interés de las empresas por estructurar esquemas de compensación y beneficios que se ajusten a las condiciones tributarias vigentes.
Clara relacionó el desarrollo de la solución con los cambios introducidos por la reforma tributaria de 2022 en el tratamiento fiscal de ciertos ingresos laborales para trabajadores con salarios superiores a $11 millones mensuales.
Clara amplía su oferta en Colombia
Esta nueva herramienta se suma al portafolio que la compañía ofrece en el país, integrado por tarjetas de crédito corporativas, Clara TravelPay y herramientas para la gestión financiera empresarial.
“En nuestros cuatro años de operación en Colombia, nos hemos consolidado como un aliado estratégico para cientos de las 1.000 empresas más grandes del país. Con este lanzamiento, buscamos replicar ese éxito de la mano de los líderes de Recursos Humanos”, señaló Gerry Giacomán Colyer, CEO de Clara.
La compañía indicó que el lanzamiento hace parte de su plan de expansión en Colombia, liderado por Sánchez desde abril, y con el que busca ampliar su presencia entre las empresas mediante soluciones para la administración de gastos, beneficios y recursos corporativos.