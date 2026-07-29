FNA anunció transformación para créditos de vivienda: Solicitud se podrá hacer sin filas y en minutos

Con el propósito de facilitar el acceso a la financiación de vivienda para miles de colombianos, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) presentó Crédito Digital, una nueva plataforma que permitirá realizar de manera virtual gran parte del proceso de solicitud de un crédito hipotecario.
La iniciativa busca simplificar el trámite para que los afiliados puedan gestionar su solicitud desde cualquier lugar del país, utilizando únicamente un computador o un dispositivo móvil con acceso a internet. Con esta herramienta, la entidad pretende reducir la necesidad de desplazamientos a sus oficinas y agilizar el proceso de evaluación y aprobación de los créditos.
De acuerdo con el FNA, los usuarios podrán iniciar el trámite en línea mediante un procedimiento sencillo que elimina filas y tiempos prolongados de espera. Además, la plataforma ofrecerá seguimiento en tiempo real al estado de la solicitud, lo que permitirá a los solicitantes conocer el avance de cada etapa del proceso.
«Estamos transformando la manera en que los colombianos acceden a su vivienda. Seguimos enfocando nuestros esfuerzos en ser una entidad más cercana, más ágil y pensada en la vida real de las personas. Crédito Digital no es solo tecnología, es facilitarles el camino a quienes sueñan con tener casa propia», afirmó Laura Roa Zeidán, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro.
¿Cómo es el proceso de Crédito Digital del FNA?
La nueva herramienta permitirá que los afiliados desarrollen de forma virtual las principales etapas del proceso de financiación para la compra de vivienda.
Entre las funcionalidades disponibles se encuentran la simulación del crédito, la precalificación financiera, la radicación de la solicitud, la carga de los documentos requeridos, el análisis de la información y la notificación de la decisión sobre la aprobación del crédito.
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El sistema fue desarrollado bajo un modelo híbrido que combina la digitalización de los trámites con el cumplimiento de los procedimientos que, por disposición legal, deben realizarse de manera presencial. Entre ellos se encuentran la firma de las escrituras públicas y la constitución de las garantías hipotecarias, requisitos indispensables para formalizar el desembolso del crédito.
Según destacó el Fondo Nacional del Ahorro el objetivo es reducir los tiempos de gestión, descongestionar los puntos físicos de atención y ampliar el acceso a los productos de financiación de vivienda. La entidad considera que la digitalización permitirá llegar a más colombianos, especialmente a quienes residen en municipios alejados o enfrentan dificultades para desplazarse hasta una oficina.