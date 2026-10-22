Video | Acciones de Ecopetrol continúan liderando el volumen de operaciones

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 21 de octubre de 2026 en 2.560,37 puntos registrando una variación positiva de 1,07 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 23,81 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte permanece en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se conserva en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $196.083 millones, mostrando una variación positiva de 37,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $142.385 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 2,49 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $78.481 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 2,16 %) que negoció $45.763 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest + 3,71 %) que transó un monto de $17.838 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que sube 3,71 %.
- En la segunda casilla, Davivienda preferencial (PFDavvnda) que avanzó 2,83 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Argos preferencial (PFGrupoarg) que se valorizaron 2,56 %.
Las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) bajaron – 5,09 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) caen 0,37 % y marcan un volumen de operaciones de $2.896 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap