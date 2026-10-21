¿Ecopetrol es la acción preferida para invertir en Colombia?: Esto recomiendan expertos

Una nueva encuesta de la Bolsa de Valores de Colombia y Fedesarrollo revela cuál es la acción preferida para invertir en Colombia. La medición también explica qué factores condicionan las decisiones de inversión.
Cabe recordar que la medición consulta a los analistas sobre las tres acciones que consideran más atractivas entre las que componen el índice MSCI COLCAP.
En octubre, la acción preferida para invertir en Colombia por los analistas fue la acción ordinaria de Ecopetrol, seleccionada por el 60 % de los encuestados.
“En segundo lugar, se ubicó la acción ordinaria de Grupo Sura al ser seleccionada por el 33,3 % de los analistas. En tercer lugar, se ubicó la acción ordinaria de CIBEST al ser seleccionada por el 26,7 % de los analistas”, se lee en el documento.
Factores clave sobre la acción preferida para invertir en Colombia
Asimismo, en cuarto lugar se ubicó la acción ordinaria de Grupo Argos, seleccionada por el 20 % de los analistas; y, en quinto lugar, la acción preferencial de Cibest, elegida por el 13,3 %.
Con estos resultados, la medición sobre la acción preferida para invertir en Colombia señala que este mes aumentó el apetito por los títulos de los sectores de holdings, financiero, energético y de construcción frente al mes anterior, “mientras que se observó una disminución en el apetito por las acciones del sector petrolero y de consumo”.
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En esta edición, “la política fiscal fue el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser seleccionada por el 65,4 % de los analistas (frente al 64,2 % en el mes anterior). Le sigue la política monetaria, con 15,4 %, por encima del 10,7 % registrado en la edición previa”, concluye el reporte.