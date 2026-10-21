Fintech Bold obtiene $37.450 millones de BBVA Spark para ampliar su oferta de crédito a comercios

Bold obtuvo un crédito bilateral por $37.450 millones (US$11,3 millones aproximadamente) de BBVA Spark para ampliar su capacidad de colocación de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Colombia.
La operación marca un nuevo paso en la expansión de la fintech colombiana, que comenzó ofreciendo datáfonos para pequeños negocios y ha incorporado progresivamente otros servicios financieros, entre ellos cuentas empresariales, depósitos, créditos y productos de rentabilidad.
En sus seis años de operación, Bold ha vinculado a más de 700.000 comercios en Colombia y Perú y actualmente procesa cerca de $20 billones anuales en pagos con tarjeta y códigos QR, según cifras de la compañía.
La financiación se estructuró como un crédito bilateral otorgado directamente por BBVA Spark. Cuatrecasas asesoró legalmente a Bold, mientras que PPU acompañó a BBVA Spark durante la negociación y documentación de la operación.
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Más crédito para pequeños comercios
Uno de los componentes del modelo de financiación de Bold es un sistema de evaluación crediticia basado en el comportamiento de ventas de los negocios. Según la compañía, esta metodología permite analizar la capacidad de pago de los comercios a partir de sus datos transaccionales, además de considerar su historial en centrales de riesgo.
Con los recursos obtenidos, la fintech busca aumentar el crédito disponible para los negocios que utilizan su plataforma, en un segmento en el que las ventas y los movimientos de caja pueden aportar información sobre la capacidad de pago de las empresas.
“Bold nació como una empresa de datáfonos, pero nuestra aspiración siempre ha sido convertirnos en el banco digital de las pymes del norte de Latinoamérica. El crédito es el capítulo que estamos escribiendo ahora, y esta financiación de BBVA Spark nos impulsa para cumplir ese objetivo”, señaló José Vélez, CEO y fundador de Bold.
Por su parte, Eduardo González, country manager de BBVA Spark para Colombia y Argentina, afirmó que la financiación busca acompañar el crecimiento de la fintech y contribuir a que más pequeños y medianos negocios accedan a alternativas de crédito.
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La expansión de los servicios financieros de Bold
Fundada en 2019, Bold ha ampliado su oferta más allá de los pagos electrónicos. Su plataforma incluye datáfonos, pagos mediante códigos QR y enlaces de pago, software POS, cuentas empresariales, depósitos, créditos y productos de rentabilidad.
La compañía busca integrar estos servicios para atender distintas necesidades financieras de los comercios, desde recibir pagos hasta administrar sus recursos y acceder a financiación. La nueva operación con BBVA Spark se suma a esa estrategia de crecimiento, con foco en aumentar la capacidad de crédito para las empresas que hacen parte de su ecosistema.
BBVA Spark, por su parte, atiende a compañías innovadoras y de alto crecimiento, así como a fondos de capital de riesgo. Tiene presencia en cinco mercados, cuenta con más de 1.800 clientes y ha comprometido cerca de 1.000 millones de euros en financiación bancaria para capital de trabajo y proyectos de inversión.