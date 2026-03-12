Primicia | BBVA Spark tiene lista su expansión en Latinoamérica; estima duplicar su tamaño en Colombia en 2026

BBVA Spark, la unidad de BBVA enfocada en emprendimiento, startups y empresas de alto crecimiento con base tecnológica, continúa ampliando su presencia en América Latina y Colombia, como uno de sus países estratégicos.
Según explicó a Valora Analitik su country manager para Colombia y Argentina, Eduardo González, la iniciativa fue creada para acercar al banco español al ecosistema emprendedor y convertirse en aliado financiero de compañías tecnológicas en expansión.
A nivel global, la plataforma ya trabaja con más de 1.500 empresas y ha otorgado más de 700 millones de euros en financiamiento de deuda para startups. A esto se suman otro monto igual dirigido a fondos de capital, recursos con los que la entidad busca fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento.
Actualmente, BBVA Spark opera en México, Colombia y Argentina, además de su presencia en toda Europa. Según reveló González, ya prepara su llegada a nuevos países de la región, como parte de su estrategia de expansión en mercados con ecosistemas tecnológicos en crecimiento.
Para evaluar a las empresas que financia, la unidad desarrolló un modelo propio de análisis.
Según dijo González a este medio, durante el Congreso ColCapital 2026, el enfoque combina criterios del sector financiero con prácticas del capital de riesgo. “Nosotros muy románticamente lo dijimos así: pensamos como un venture capital y prestamos como banco”, explicó el ejecutivo.
Así va BBVA Spark en Colombia: esta es su meta en 2026
En Colombia, BBVA Spark ya ha otorgado más de 150 millones de euros en financiamiento a empresas tecnológicas y startups de alto crecimiento. El país se ha convertido en una de las geografías más relevantes para la unidad dentro de América Latina, según afirmó su country manager.
Entre 2025 y 2026, la “startup” de BBVA proyecta por lo menos duplicar su operación. La iniciativa llegó a Colombia en marzo de 2023 y desde entonces ha mantenido un rápido crecimiento. Según González, entre 2023 y 2024 la operación creció 10 veces, mientras que entre 2024 y 2025 lo hizo cuatro veces.
En el país ya trabajan con más de 200 clientes, lo que refleja la dinámica del ecosistema emprendedor colombiano. “Colombia ha sido una de las geografías que más nos ha sorprendido de manera positiva. Estamos viendo un talento muy fuerte y una evolución extraordinaria”, señaló.
La propuesta de la entidad en el país no se limita al crédito. La unidad ofrece a las startups todos los servicios bancarios, desde cuentas empresariales hasta mecanismos de recaudo, dispersión de pagos, nómina y otras soluciones financieras necesarias para empresas en expansión.
En ese contexto, BBVA Spark también diseñó un esquema de evaluación que combina variables típicas del venture capital, como el equipo fundador, la propuesta de valor, la tracción, la tecnología y la evolución del negocio, con un análisis detallado de los flujos de caja y la capacidad de crecimiento de las compañías.
