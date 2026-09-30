Julio César Aldana Bula llegaría a la presidencia de Positiva Compañía de Seguros

Julio César Aldana Bula será el nuevo presidente de Positiva Compañía de Seguros S.A., entidad de economía mixta con participación mayoritaria del Estado y vinculada al Ministerio de Hacienda.
Aldana Bula es médico cirujano de la Universidad del Norte y cuenta con una especialización en diagnóstico por imágenes de la Universidad de Buenos Aires, una especialización en servicios de gerencia de salud y una maestría en dirección y gestión de los sistemas de la seguridad social de la Universidad de Alcalá de Henares, en España.
El funcionario tiene una amplia trayectoria en el sector público y privado, especialmente en el ámbito de la salud. Fue director general del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en dos periodos: entre 2002 y 2007 y posteriormente desde 2018 hasta 2021. También se desempeñó como cónsul de Colombia en Washington y ocupó cargos relacionados con radiología en clínicas y hospitales del país.
Durante su paso por el Invima, Aldana participó en procesos relacionados con el fortalecimiento institucional, la transformación digital y la simplificación de trámites. En su segunda etapa al frente de la entidad, una de las prioridades señaladas fue avanzar en la eficiencia de los procesos y el fortalecimiento del estatus sanitario del país.
Su llegada a Positiva lo llevaría ahora al sector asegurador. La compañía es una sociedad anónima con régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado y desarrolla actividades como aseguradora y administradora de riesgos laborales.
Positiva tiene entre sus líneas de operación los seguros de vida y la administración de riesgos laborales, con una misión enfocada en ofrecer soluciones de aseguramiento y protección para sus afiliados.