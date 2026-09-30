Confirmado | Nuevo estadio El Campín tendrá más capacidad de asistentes y esta será su nueva fecha de entrega

La Alcaldía de Bogotá y Sencia presentaron nuevos detalles del proyecto que transformará El Campín y su entorno durante los próximos años.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este miércoles que el nuevo estadio El Campín estará terminado en diciembre de 2028, una fecha que modifica el cronograma inicial que apuntaba a tener el escenario listo a finales de 2027.
El anuncio se realizó durante la presentación de los avances del proyecto, en la que también se confirmó que la construcción del nuevo escenario comenzará con un diseño diferente al contemplado originalmente y con una capacidad superior a los 60.000 espectadores.
El cambio permitirá que Bogotá mantenga en funcionamiento el actual estadio mientras se levanta la nueva estructura en otro sector del complejo. Esta fue una de las principales modificaciones planteadas por la administración de Galán para evitar que la ciudad se quedara durante las obras sin un escenario para partidos de fútbol, conciertos y otros eventos masivos.
Nuevo estadio El Campín tendrá capacidad para más de 60.000 personas
La ampliación del aforo será uno de los principales cambios frente al actual El Campín. El proyecto contempla un escenario para más de 60.000 asistentes, además de infraestructura diseñada para mejorar la operación de eventos deportivos y espectáculos.
También se contemplan nuevas condiciones de seguridad y control dentro del escenario. Durante la presentación del proyecto se anunció que habrá alrededor de 800 cámaras de seguridad, mientras que el diseño buscará reducir el impacto que generan los eventos sobre los sectores residenciales cercanos.
El nuevo estadio hará parte de una transformación más amplia del entorno de El Campín, donde se proyecta un distrito deportivo, cultural y de entretenimiento con nuevos espacios comerciales y de servicios.
PowerChina participará en la construcción del nuevo El Campín
La ejecución del estadio tendrá entre sus principales contratistas a PowerChina, multinacional que fue seleccionada para participar en el desarrollo de la obra y que tiene experiencia internacional en grandes proyectos de infraestructura. Valora Analitik había anticipado que la compañía estaría vinculada a la construcción del nuevo escenario.
El proyecto pasó por varios ajustes antes de llegar a esta etapa. La propuesta inicial contemplaba intervenir el actual El Campín por tribunas, pero la Alcaldía consideró que ese esquema dificultaba mantener una capacidad estable para partidos y conciertos durante la construcción.
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Con el nuevo planteamiento, el estadio actual seguirá funcionando mientras se construye el nuevo escenario, que posteriormente ocupará un punto diferente dentro del complejo. La fecha anunciada por Galán establece ahora diciembre de 2028 como el momento previsto para su inauguración.