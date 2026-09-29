Galán confirma que nuevo El Campín no estará listo en la fecha prevista: “Pronto vamos a tener un anuncio”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el nuevo El Campín no va a estar listo en la fecha prevista, la cual se estimaba para finales de 2027 o inicios de 2028.
En entrevista con Caracol Radio, el mandatario señaló cuáles han sido los problemas más complejos de esta obra de infraestructura para eventos culturales y deportivos.
Galán aseguró que el nuevo El Campín, cuando él llegó a la Alcaldía, ya estaba adjudicado mediante una Alianza Público-Privada (APP).
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“El proyecto tenía, digamos así, un pecado original, que para mí lo hacía prácticamente inviable, el proyecto contemplaba que el estadio El Campín actual se iba a demoler gradualmente, primero las tribunas de oriental y occidental, se construía la nueva y luego se pasaba al otro lado, y así sucesivamente hasta terminar el estadio”.
Esto pasará con el nuevo El Campín para Bogotá
Sin embargo, dijo que eso sonaba bien en el papel, “pero en la práctica era imposible garantizar que un estadio tuviera capacidad para un evento”.
Galán agregó que esa planeación se hacía inviable, toda vez que nadie iba a usar El Campín durante el proceso gradual de construcción. “Nosotros arreglamos eso y gracias al diálogo con la APP logramos garantizar que se construya el estadio en un sector del predio distinto a donde está El Campín y de esa forma se pueda hacer más rápido”.
El mandatario señaló que el nuevo El Campín va a atraer a mucha más gente de la que hoy acude a ese predio, lo que implica garantizar la realización de obras en los alrededores que, por lo menos, mantengan o mejoren el nivel de movilidad actual.
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Galán confirmó que pronto habrá un anuncio. En unas horas se llevará a cabo una reunión para precisar algunos datos: “un anuncio que ya nos va a determinar, tanto las características que va a tener el estadio que va a tener Bogotá como las fechas para cuando va a estar el estadio listo exactas. Nos tocó fue salvar este proyecto, que como le digo tenía un pecado original, que como estaba planteado no era viable”.