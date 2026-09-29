Dólar en Colombia abre estable ante fortaleza global de la divisa y tensión entre EE. UU. e Irán

El dólar abrió la jornada de este martes 29 de septiembre en Colombia con una cotización de $3.363, registrando una variación de 0,03 %, después de cerrar la jornada anterior en $3.362. Durante la apertura, el dólar ha marcado un máximo de $3.365 y un mínimo de $3.360, mientras que el precio promedio se ubica en $3.361.
El comportamiento del peso colombiano ocurre en un contexto de fortaleza generalizada del dólar, mientras los mercados siguen incorporando los efectos de la tensión geopolítica entre EE. UU. e Irán y las expectativas sobre inflación y tasas de interés en EE. UU.
Las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán continúan sin un avance definitivo, después de que el presidente Donald Trump rechazara una propuesta iraní para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz. No obstante, ambos países mantienen canales de negociación a través de mediadores.
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Este escenario ha mantenido elevada la prima de riesgo sobre los activos financieros y ha generado movimientos importantes en el mercado energético. El petróleo llegó a registrar fuertes avances al comienzo de la semana por las preocupaciones sobre el suministro de crudo desde Oriente Medio.
Sin embargo, durante la jornada de este martes los precios del crudo han moderado parte de esos movimientos. Reuters reportó que el Brent y el WTI retrocedían ante la recuperación de las exportaciones de Arabia Saudita y otros productores de la región, aunque los precios permanecen elevados frente a los niveles previos al episodio de tensión.
Peso colombiano: zona de $3.300 gana relevancia
En el mercado cambiario colombiano, la lectura técnica apunta a que el peso continúa enfrentando presiones, aunque todavía dentro de un movimiento relativamente contenido en la apertura.
Una lectura de mercado según JP Tactical Trading señala que se estaría configurando una nueva zona de soporte entre $3.300 y $3.280 por dólar, niveles que podrían convertirse en referencia para una eventual reactivación de compras de dólares por parte de agentes importadores.
La cotización actual de $3.363 implica que el dólar se encuentra unos $63 por encima del extremo superior de esa zona de soporte, por lo que el comportamiento alrededor de $3.300 será relevante para determinar si el mercado consolida los niveles actuales o si aparece nuevamente demanda de dólares.
En otros mercados latinoamericanos también se observa presión sobre las monedas. En México, por ejemplo, el dólar registra un movimiento alcista que algunos análisis técnicos consideran extendido o sobrecomprado, lo que abre la posibilidad de una pausa o consolidación antes de definir el siguiente movimiento, destaca.
FMI también entra en el radar del peso colombiano
En el frente local, otro elemento que puede ser seguido por los operadores cambiarios es el anuncio del Gobierno colombiano de retomar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio del deterioro de las cuentas fiscales.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció el inicio de conversaciones con el organismo para buscar alternativas frente a la situación fiscal del país. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda confirmó una solicitud para adelantar una misión técnica del FMI que evalúe el plan fiscal y las proyecciones económicas de Colombia.
Las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y no existe actualmente un acuerdo de financiamiento con el FMI. Entre las alternativas que han sido mencionadas en el mercado están instrumentos como la Línea de Precaución y Liquidez, aunque cualquier eventual mecanismo dependería de las condiciones y evaluaciones que se establezcan en el proceso.
Así, el tema fiscal adquiere relevancia para el mercado cambiario porque las necesidades de financiamiento del Gobierno, el comportamiento de la deuda y las expectativas sobre ajuste fiscal pueden incidir en la percepción de riesgo sobre los activos colombianos.
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