Dólar en Colombia inició al alza, pero rápidamente pegó la vuelta y se acercó a los $3.110

El dólar en Colombia inició la jornada de este martes 27 de octubre en $3.145, es decir, $15 más que al cierre de este lunes 26 de octubre.
Sin embargo, la moneda estadounidense muestra un valor mínimo de $3.117 y un máximo de $3.145.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.124, es decir, $33 menos que la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.
En el plano local, según JP Tactical, el mercado tiene en cuenta que la Cepal redujo su proyección de crecimiento para Colombia en 2026 al 2,4 %, aunque el país se mantendría como la quinta economía de mayor expansión en Suramérica, con un crecimiento superior al promedio regional estimado en el 1,9 %.
Lo que mueve al dólar en Colombia
“Para 2027, el organismo anticipa una nueva moderación hasta 2,3 %, en un contexto marcado por ajustes fiscales, menor dinamismo del empleo, presiones inflacionarias y posibles efectos del fenómeno de El Niño”, dice el análisis.
En el plano internacional, entre los factores que sigue el mercado del dólar en Colombia está el anuncio de Nvidia de una inversión de US$3.000 millones en Meta, después de que esta última compañía revelara planes para recaudar hasta US$95.000 millones con el objetivo de financiar su expansión en infraestructura de inteligencia artificial.
“Meta planea obtener inicialmente US$35.000 millones mediante una oferta pública de acciones y otros US$60.000 millones a través de un programa de colocación en mercado”, complementa JP Tactical.
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