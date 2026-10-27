Usuarios de Afinia podrían enfrentar apagones programados por las deudas de esta filial de EPM

La situación financiera de Afinia se agravó hasta poner en riesgo la continuidad del suministro eléctrico para sus cerca de 1,4 millones de usuarios en el Caribe colombiano. La compañía, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), opera en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre. Sin embargo, sus deudas, déficits y pérdidas de energía llevaron a EPM a evaluar posibles restricciones en el suministro eléctrico.
La situación obedece a que Afinia tiene obligaciones pendientes por $131.000 millones por compras de energía a octubre. La compañía no ha saldado esos compromisos e incluso habría incumplido el plan de pagos acordado.
De acuerdo con información difundida, para la tarde del 26 de octubre de 2026 se convocó a una reunión en la que participaría el alcalde de Medellín, quien también preside la Junta Directiva de EPM, empresa propietaria de Afinia. El objetivo habría sido identificar alternativas para obtener los recursos necesarios para pagarle a XM y evitar afectaciones en la prestación del servicio.
A este panorama se suma que EPM recupera apenas $57 por cada $100 que invierte en la energía destinada a garantizar el suministro de Afinia. Además, el grupo empresarial ha transferido $1,5 billones a su filial para cubrir sus obligaciones, debido a que la compañía no genera suficiente caja. Esta situación también ha tenido repercusiones en las finanzas del Distrito de Medellín.
“En Afinia tenemos dos situaciones. Hay un recaudo bajo, que en este momento es de 83 % o 84 %, que se ha mejorado en este año particularmente, y unas pérdidas de un nivel agregado de 29 %, cuando el promedio nacional puede estar en 14 % o 15 %, y las pérdidas en empresas pueden estar en 8 % o 9 %. Si comparamos las pérdidas de Afinia con lo que tenemos en EPM, están cuatro o cinco veces por encima”, dijo el gerente de EPM, John Maya.
No obstante, el escenario no implicaría necesariamente un corte generalizado del servicio en los departamentos atendidos por Afinia. Según la información revelada, podrían establecerse interrupciones programadas del suministro eléctrico bajo las condiciones que determine el administrador del mercado (XM). Si los recursos necesarios no se consiguen antes del 29 de octubre de 2026, podrían adoptarse estas medidas.
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“Con Afinia, EPM no está en la posibilidad de hacer más inversiones hasta que tengamos una solución estructural. Estamos enfrentados a un problema de liquidez, necesitamos recursos para pagar a proveedores, comercializadores y empleados”, enfatizó Maya.
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