Hot Sale 2026: balance revela aceleración en las compras digitales y las categorías más demandadas en el país

Al término de la más reciente edición de Hot Sale, el evento promovido por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) para dinamizar el canal digital antes del cierre de año, el comercio electrónico en Colombia consolida un balance positivo en volumen de operaciones y adopción por parte de los usuarios.
Dentro del ecosistema de Mercado Libre —que concentró la participación de más de 98.000 vendedores activos y 1.400 tiendas oficiales— la jornada registró más de 14.4 millones de búsquedas en la plataforma, lo que representa un crecimiento del 39,94 % respecto a la temporada de Hot Sale de octubre del año pasado.
Estas cifras confirman la migración progresiva de los hogares colombianos hacia canales digitales para anticipar adquisiciones clave del último trimestre.
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Radiografía de demanda: ¿cuáles fueron los productos más buscados?
De acuerdo con el análisis de datos de navegación y búsqueda en Mercado Libre durante los días de la jornada, la intención de compra se concentró principalmente en renovación tecnológica, la moda y el equipamiento para el hogar.
El ranking nacional de las categorías y productos con mayor volumen de búsquedas estuvo liderado por:
Celulares y smartphones: Los teléfonos celulares de gama media y alta encabezaron la lista de consultas, registrando más de 3,9 millones de búsquedas. Esto representó un promedio de 788.000 búsquedas diarias durante la temporada de Hot Sale.
En segundo lugar, ropa, calzado y bolsos: La categoría de moda mantuvo un dinamismo sostenido. Estos productos registraron 780.510 búsquedas totales en la plataforma, alrededor de 156.000 consultas diarias.
Sigue computación y accesorios: Acumuló 462.836 búsquedas, aproximadamente 92.500 diarias, marcando una fuerte demanda por equipos portátiles, periféricos y accesorios orientados a la productividad laboral y el estudio.
De cuarto, hogar, muebles y cocina: Registró 440.634 consultas, impulsadas por el interés en equipamiento doméstico, renovación de espacios y electrodomésticos funcionales.
Posterior a eso, electrónica, audio y video: Con 377.438 búsquedas, reflejó el interés constante por televisores de gran formato, barras de sonido y dispositivos de audio personal.
También se incluyó belleza, cuidado personal y salud: Sumó 265.944 consultas, destacándose la búsqueda de productos de rutina diaria, dermocosmética y suplementación. Finalmente, consolas y videojuegos: Alcanzó las 201.138 búsquedas, confirmando el papel del entretenimiento en el comercio electrónico.
Comportamiento geográfico: principales categorías por región
El reporte de la plataforma también reveló patrones definidos en la distribución geográfica de la demanda y las prioridades de consumo:
Bogotá: tecnología de alta gama, moda y gaming
Con un incremento del 8,6 % en el volumen de búsquedas frente a la edición de Hot Sale de octubre del año pasado, la capital concentró el mayor volumen de tráfico del país, con una fuerte inclinación hacia la conectividad móvil, el equipamiento tecnológico y el entretenimiento:
- Celulares y smartphones: Encabezó la demanda impulsada por búsquedas directas de iPhone y el término general celulares (2.589).
- Ropa y calzado: Marcada por la moda deportiva con Adidas al frente (2.907 búsquedas) y el interés estacional en disfraces (disfraz mujer con 1.804 y disfraz niño con 1.410).
- Computación y accesorios: Destacó el interés en dispositivos portátiles con 1.970 consultas de tablets.
- Hogar, muebles y decoración: Foco en adecuación de espacios y descanso, liderado por cortinas blackout (2.910), escritorios (2.035) y sillas ergonómicas (1.650).
- Electrónica y gaming: Las consolas registraron picos de búsqueda concretos en PS5 (2.531), Xbox Series X (2.458) y Nintendo Switch 2 (2.160).
Antioquia: renovación móvil, confort para el hogar y calzado
En Medellín y el Valle de Aburrá, las consultas en la plataforma crecieron un 28,3 % en comparación con el Hot Sale de octubre del año pasado, combinando tecnología personal con artículos de uso cotidiano y bienestar:
- Celulares y smartphones: Concentró el principal interés de compra con 1.366 búsquedas de iPhone y 1.193 de celulares.
- Ropa y calzado: Impulsada por calzado deportivo (Adidas con 875 y tenis hombre con 850), además de búsquedas de disfraces (mujer con 893 y hombre con 810).
- Computación y accesorios: Interés repartido entre tablets (737 consultas) y computadores portátiles (680).
- Hogar, muebles y decoración: Destacó la búsqueda de cortinas blackout (1.240), escritorios y soluciones de espacio como sofá camas.
- Entretenimiento y Gaming: Alta intención de consulta en consolas como PS5 y Nintendo Switch 2.
Valle del Cauca: entretenimiento digital, telefonía y equipamiento práctico
El tráfico en el suroccidente del país registró un alza del 54,5 % frente al Hot Sale de octubre del año anterior, con una sólida preferencia por el ocio interactivo, la indumentaria deportiva y electrodomésticos funcionales. Se consolida como la región con mayor crecimiento:
- Celulares y smartphones: Liderado por la referencia iPhone y consultas genéricas de telefonía.
- Ropa y calzado: Marcada por la categoría deportiva, destacando Adidas y tenis hombre.
- Consolas y videojuegos: Fue la región donde el gaming cobró mayor relevancia relativa, con búsquedas activas de PS5, Nintendo Switch 2 y Xbox Series X.
- Hogar y electrodomésticos: Preferencia repartida entre decoración con productos como cortinas blackout, asimismo, escritorios y cocina práctica, donde sobresalieron artículos como freidoras de aire y licuadoras.
- Computación: Mantuvo un flujo sostenido con 81.617 usuarios, impulsado por la búsqueda de tablets.
Atlántico: soluciones de climatización, conectividad y confort
Con un repunte del 7,2 % en búsquedas respecto al mismo periodo en 2025, el factor climático definió la intención de búsqueda en Barranquilla y municipios aledaños, convirtiendo a los electrodomésticos de ventilación en protagonistas:
- Celulares y smartphones: Primer lugar en tráfico, con 384 búsquedas de iPhone y 314 de celulares.
- Climatización y confort para el hogar: Es el rasgo más distintivo de la región Caribe; las búsquedas de ventiladores y aires acondicionados superaron a otras categorías tradicionales, complementadas con cortinas blackout.
- Ropa y calzado: Tráfico orientado a moda casual y deportiva, con Adidas liderando las marcas buscadas.
- Computación y móviles: Destacó el interés en tablets y escritorios.
- Consolas y videojuegos: Demanda focalizada en consolas de última generación como PS5 y Nintendo Switch 2.
Con el cierre de esta edición del Hot Sale, los resultados no solo confirman la consolidación de un consumidor más informado y estratégico en las distintas regiones del país, sino que marcan la pauta logística y comercial de cara al pico de demanda de fin de año en Colombia.