EPM busca que Afinia tenga mayor plazo para pagar deudas al sistema eléctrico de Colombia

El gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, se refirió a la compleja situación financiera de Afinia, una de las filiales del grupo que opera en el Caribe colombiano, específicamente en Bolívar, Córdoba y Sucre, donde atiende a cerca de 1,4 millones de usuarios.
Afinia adeuda $131.000 millones a la cadena del mercado mayorista de energía, administrada por XM, por compras de electricidad correspondientes a octubre. Si la compañía no cancela esta obligación y no consigue los recursos antes de finalizar el mes, podría enfrentar restricciones en el suministro de energía, lo que pondría en riesgo la continuidad del servicio para sus usuarios.
En este contexto, Maya afirmó que se están buscando soluciones con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para ampliar los plazos de pago y darle más tiempo a la compañía para conseguir los recursos.
“La idea es lograr que se active un plazo, siquiera una semana, para que tengamos tiempo suficiente para la consecución de estos recursos”, expresó Maya en Blu Radio.
El directivo también mencionó que se estarían buscando alternativas con el sector financiero. Además, el 23 de octubre de 2026 manifestó que espera que el Gobierno nacional entregue $800.000 millones para atender las dificultades financieras de Afinia, derivadas de su incapacidad para recaudar los recursos suficientes para cubrir los costos de la prestación del servicio en el mercado del Caribe.
Las cifras de EPM muestran que el grupo recupera apenas $57 por cada $100 que invierte en la compra de energía destinada a Afinia para su comercialización entre los usuarios. A esto se suman las pérdidas de energía, el fraude y las conexiones ilegales.
Frente a las dificultades del mercado eléctrico del Caribe, EPM ha señalado que existen condiciones socioeconómicas adversas que dificultan el funcionamiento del mercado y la recuperación de las inversiones. No obstante, la compañía advirtió que no continuará financiando mensualmente las obligaciones y los déficits de su filial. EPM informó que transfirió $1,5 billones a Afinia durante 2025 para cubrir sus obligaciones, pero las pérdidas financieras siguen acumulándose.
“En Afinia tenemos dos situaciones. Hay un recaudo bajo, que en este momento es de 83 % o 84 %, que se ha mejorado en este año particularmente, y unas pérdidas de un nivel agregado de 29 %, cuando el promedio nacional puede estar en 14 % o 15 %, y las pérdidas en empresas pueden estar en 8 % o 9 %. Si comparamos las pérdidas de Afinia con lo que tenemos en EPM, están cuatro o cinco veces por encima”, dijo Maya el 23 de octubre durante una rueda de prensa.
El gerente agregó en Blu Radio que EPM debe transferir mensualmente cerca de $100.000 millones a Afinia para sostener su operación.
Problemas en el suministro de gas en Antioquia
Por otro lado, Maya se refirió en Blu a las restricciones que afectaron el suministro de gas a usuarios industriales de Antioquia. Según él, la situación estuvo relacionada con problemas operativos en el sistema de transporte, que provocaron una disminución de la presión en los gasoductos e impidieron abastecer con normalidad a algunos usuarios.
A este escenario se suma la contingencia registrada en uno de los trenes de regasificación de la Regasificadora de Cartagena, que redujo temporalmente la capacidad de importación de gas. Sin embargo, esta situación continúa en desarrollo y todavía no se conoce su impacto en la región.
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