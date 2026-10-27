Gobierno De la Espriella habla de la emisión de deuda externa más grande en la historia de Colombia

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió bonos por US$5.200 millones en el mercado internacional de capitales. Según la cartera, con esta operación culmina el programa de colocaciones internacionales destinado a financiar el Presupuesto de 2026 y el país quedaría en una mejor posición de caja de cara a la política fiscal de 2027.
El Ministerio afirmó que la operación refleja el respaldo de inversionistas nacionales e internacionales a sus programas de ajuste fiscal y reactivación económica, pese a la volatilidad de los mercados financieros internacionales. Asimismo, destacó que se trató de la mayor emisión de este tipo en la historia de Colombia.
“Quiero reconocer especialmente la fortaleza y apoyo del mercado de capitales colombiano, bancos, casas de bolsa, fondos de pensiones y aseguradoras, alcanzaron una participación de 10 % en la emisión, lo que evidencia su confianza y compromiso con el desarrollo del país”, expresó Miguel Gómez, ministro de Hacienda.
La cartera agregó que la demanda alcanzó órdenes de compra de hasta US$17.149 millones, equivalentes a 3,3 veces el monto emitido. En la operación participaron inversionistas de África, el Caribe, América Latina, Australia, EE. UU., Europa, Reino Unido y Medio Oriente.
Otro de los aspectos destacados fue la priorización de bonos de mediano y largo plazo, una estrategia orientada a gestionar el perfil de la deuda pública, reducir las obligaciones con vencimiento en el corto plazo y limitar los riesgos de refinanciación.
“La operación incluyó la emisión de tres nuevas referencias de bonos globales: US$2.200 millones con tasa cupón de 7 % a cinco años, US$2.000 millones con tasa cupón de 7,625 % a 10 años y US$1.000 millones con tasa cupón de 8,125 % a 30 años”, agregó la entidad.