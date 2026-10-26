Gobierno De la Espriella anuncia nuevo beneficio para trabajadores y empresas en Colombia

Trabajadores que buscan mejorar sus habilidades, empresas que necesitan capacitar a sus empleados y emprendedores que requieren recursos para poner en marcha sus negocios podrían encontrar nuevas oportunidades en tres programas anunciados por el Gobierno De la Espriella.
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Los anuncios fueron presentados por el presidente durante su alocución del domingo 25 de octubre desde Barranquilla. Las iniciativas incluyen un programa del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para formar a más de 75.000 trabajadores, una convocatoria del Fondo Emprender con $34.140 millones para territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto y certificaciones en competencias digitales.
Las medidas están dirigidas a públicos distintos. Mientras la formación especializada se enfoca en trabajadores vinculados a empresas, los recursos del Fondo Emprender buscan respaldar iniciativas productivas y las becas pretenden ampliar el acceso a conocimientos tecnológicos que pueden resultar útiles para la vida laboral.
Sena destinará $43.800 millones para formar a trabajadores de empresas
La primera medida contempla un programa de formación continua especializada del Sena que, según anunció el presidente, beneficiará a 75.115 trabajadores vinculados a 10.612 empresas en todo el territorio nacional.
Para poner en marcha esta iniciativa, el Gobierno destinó $43.800 millones. El objetivo es fortalecer las competencias de los empleados, mejorar la productividad y aumentar la capacidad de las empresas para competir en sus respectivos mercados.
La formación continua busca que los trabajadores actualicen o desarrollen habilidades relacionadas con sus actividades laborales. Para las compañías, esto puede contribuir a mejorar procesos y responder a las necesidades de sus sectores; para los empleados, representa una oportunidad de fortalecer sus capacidades profesionales.
Durante la alocución, De la Espriella señaló que las empresas seleccionadas podrán comenzar a beneficiarse de los procesos de formación. Sin embargo, la información divulgada en el anuncio no detalla cuáles son las compañías seleccionadas, qué cursos específicos se ofrecerán ni cuáles serán los procedimientos para acceder a cada programa.
Por esa razón, las empresas interesadas deberán consultar la información oficial del Sena para conocer las condiciones aplicables a esta iniciativa y los pasos que correspondan según su participación.
Fondo Emprender tendrá $34.140 millones para seis departamentos
El segundo anuncio está dirigido a emprendedores de seis departamentos: Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Chocó y Tolima. La iniciativa busca contribuir a la recuperación económica de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
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De acuerdo con el presidente, el Consejo Directivo del Sena aprobó la viabilidad de una nueva convocatoria del Fondo Emprender, con recursos por $34.140 millones para impulsar el fortalecimiento productivo y entregar capital semilla a emprendedores de esos territorios.
El capital semilla es un apoyo económico destinado a poner en marcha o fortalecer una iniciativa empresarial. Para una persona que tiene una idea de negocio, estos recursos pueden ayudar a financiar parte de su desarrollo, siempre que cumpla las condiciones establecidas en la convocatoria.
El Gobierno informó que los interesados podrán acceder a recursos de hasta $75 millones por iniciativa, dependiendo de los requisitos del programa. Esta cifra corresponde al monto máximo anunciado y no significa que todos los participantes recibirán esa cantidad.
La medida busca que la recuperación de las regiones afectadas no se limite a la reconstrucción física, sino que también incluya alternativas para reactivar negocios, fortalecer la actividad productiva y generar oportunidades de trabajo. Durante su intervención, el presidente invitó a los interesados a preparar sus planes de negocio e iniciar la ruta emprendedora para participar en la convocatoria.
Esto implica organizar la propuesta empresarial y revisar las condiciones exigidas para solicitar los recursos. Antes de presentar una iniciativa, es importante verificar los criterios de participación, los documentos requeridos, los plazos y las actividades que pueden recibir financiación.
El anuncio no especificó la fecha de apertura de la convocatoria ni el calendario para presentar los proyectos. Tampoco detalló los criterios de evaluación que se aplicarán a cada propuesta. Estos aspectos deberán consultarse en las condiciones oficiales del Fondo Emprender cuando se publique la información correspondiente.
Gobierno De la Espriella anuncia un millón de becas en tecnología e inteligencia artificial
La tercera medida busca ampliar las oportunidades de formación digital mediante un millón de becas en alianza con Google. La iniciativa contempla certificaciones relacionadas con competencias computacionales, inteligencia artificial y computación en la nube.
Según explicó De la Espriella, el programa forma parte de la transformación digital de la formación del Sena y estará bajo el liderazgo del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, en alianza con la compañía tecnológica.
El propósito es facilitar el acceso a conocimientos que tienen aplicaciones en diferentes actividades laborales. La inteligencia artificial, por ejemplo, comprende herramientas que permiten realizar tareas como analizar información o automatizar determinados procesos; la computación en la nube facilita el acceso a recursos tecnológicos y el almacenamiento de datos a través de internet.
El presidente defendió la ampliación del acceso a estas herramientas al afirmar: “La tecnología no puede ser un privilegio de unos pocos. Debe convertirse en una oportunidad para millones de colombianos”.
Aunque el Gobierno anunció el millón de becas y las áreas de formación previstas, la información divulgada no precisa cuándo comenzarán las inscripciones, cuáles serán los requisitos de ingreso, si habrá restricciones por edad o nivel educativo ni cómo se distribuirán los cupos.
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Por ello, quienes estén interesados deberán estar atentos a los canales oficiales del Sena y a la información que se publique sobre el programa para confirmar cómo inscribirse y qué condiciones deberán cumplir.