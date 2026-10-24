Empleo en Colombia: conozca el mejor momento para ser contratado fácil y rápido

Conseguir empleo en Colombia sigue siendo un desafío para miles de personas. Las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que el desempleo aumentó frente al año pasado y que la proporción de personas ocupadas también cayó, un panorama que hace necesario identificar las oportunidades disponibles en el mercado laboral.
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En agosto de 2026, la tasa de desocupación nacional llegó a 9,4 %, frente al 8,6 % registrado en el mismo mes de 2025. Al mismo tiempo, la tasa de ocupación bajó de 58,4 % a 57,4 %, mientras que la tasa global de participación se ubicó en 63,3%. Los datos reflejan un escenario más retador para quienes buscan ingresar al mercado laboral o cambiar de trabajo.
Sin embargo, las posibilidades de encontrar una vacante no dependen únicamente del comportamiento general del empleo. Las necesidades de las empresas también cambian durante el año, de acuerdo con sus niveles de producción, ventas y atención al público. Por eso, identificar los momentos en los que algunos sectores necesitan reforzar sus equipos puede ayudar a orientar mejor la búsqueda laboral.
¿Cuál es el mejor momento para buscar empleo en Colombia?
El cierre de año representa una etapa de mayor movimiento para distintas actividades económicas. Las empresas deben prepararse para atender cambios en la demanda, cumplir sus metas comerciales y responder a un mayor volumen de operaciones, lo que puede llevarlas a buscar trabajadores adicionales.
De acuerdo con Adecco Colombia, cerca del 30 % de las solicitudes de personal temporal de todo el año se concentran entre noviembre y enero. Esta cifra muestra la importancia que tiene ese periodo para las organizaciones que necesitan ampliar sus equipos durante determinados momentos de la operación.
El movimiento comercial asociado con Halloween, Black Friday, las compras navideñas y las celebraciones de diciembre puede incrementar las necesidades de personal en diferentes actividades. Para quienes buscan trabajo, esto significa que vale la pena prestar atención a las vacantes temporales y revisar los requisitos antes de postularse.
La contratación temporal permite a las empresas responder a necesidades puntuales sin que todas las vacantes correspondan a puestos permanentes. Para los aspirantes, puede representar una alternativa para obtener ingresos, adquirir experiencia y mantenerse activos laboralmente.
¿Qué trabajos tendrán más oportunidades durante la temporada de fin de año?
Las necesidades de contratación no se limitan a los establecimientos comerciales. Según la información de Adecco Colombia, las empresas pueden requerir trabajadores en distintas áreas, de acuerdo con sus actividades y con el volumen de demanda que deban atender. Estos son algunos de los perfiles que pueden tener mayor movimiento durante este periodo:
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Ventas y comercio
Los establecimientos que reciben más compradores pueden necesitar asesores comerciales, promotores, impulsadores, cajeros y personal de apoyo en los puntos de venta. Estas funciones están relacionadas con la atención al público, la orientación de los clientes y el movimiento de productos.
Logística y distribución
El incremento de pedidos y despachos también puede generar necesidades de personal en bodegas y centros de distribución. Entre los perfiles mencionados están los auxiliares de bodega y los trabajadores encargados de actividades como preparación de pedidos (picking y packing), inventarios y despachos.
Transporte y mensajería
El movimiento de mercancías y la entrega de compras pueden aumentar las necesidades operativas de empresas de transporte y mensajería. Las vacantes dependen de las funciones que requiera cada organización y de su operación durante la temporada.
Servicio al cliente
Las compañías también pueden reforzar sus equipos de atención para responder a un mayor número de consultas, solicitudes y reclamos. En esta área aparecen oportunidades para agentes de servicio, trabajadores de contact center y personal de soporte.
Producción y operaciones
Algunas empresas necesitan fortalecer sus procesos productivos para responder a los pedidos o mantener sus operaciones. Por eso, también pueden surgir requerimientos de personal para labores de producción y apoyo operativo.
¿Cómo prepararse para conseguir una vacante?
Identificar oportunidades es solo una parte del proceso. Quienes buscan empleo también deben preparar su perfil y postularse a ofertas que correspondan a sus habilidades y experiencia.
Algunas acciones prácticas pueden ayudar a organizar la búsqueda:
- Actualizar la hoja de vida: incluir la experiencia más relevante, las habilidades y los datos de contacto vigentes.
- Revisar los requisitos: verificar las funciones, los horarios, la ubicación y las condiciones de cada vacante antes de postularse.
- Ampliar la búsqueda: consultar empresas, agencias de empleo y canales de intermediación laboral, además de revisar ofertas en diferentes sectores.
- Prepararse para las entrevistas: tener claros los conocimientos y las experiencias que pueden aportar al cargo.
- Consultar las condiciones de contratación: confirmar la remuneración, la duración del contrato, las funciones y las demás condiciones laborales antes de aceptar una oferta.
Estheban Acevedo, Staffing Director de Adecco Colombia, explicó que esta modalidad permite a las empresas responder a los picos de demanda y, al mismo tiempo, abre oportunidades para personas que buscan ingresar o mantenerse activas en el mercado laboral.
“La temporada de fin de año representa una oportunidad para que las empresas conecten sus necesidades operativas con una gestión más estratégica del talento. La contratación temporal les permite responder a los picos de demanda, reforzar sus equipos en el momento oportuno y mantener la calidad del servicio, al tiempo que abre oportunidades laborales para personas que buscan ingresar o mantenerse activas en el mercado laboral”, dijo el experto.
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No obstante, acceder a un contrato temporal no garantiza una vinculación permanente. La continuidad depende de las necesidades de la empresa, las condiciones del contrato y otros factores relacionados con la operación.