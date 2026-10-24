BBVA financia con $197.000 millones el Gran Malecón del Mar de Cartagena

El Gran Malecón del Mar de Cartagena contará con una financiación de $197.000 millones por parte de BBVA Colombia, entidad que participa como principal financiador de esta obra liderada por la Alcaldía de Cartagena. La apertura de los primeros dos kilómetros, prevista para este fin de semana, marca un avance en la transformación del frente costero de la ciudad.
El proyecto busca recuperar espacios públicos, fortalecer la actividad turística y generar nuevas oportunidades para la economía local, mediante la construcción de senderos peatonales, zonas de recreación, servicios para visitantes y obras de protección costera.
La primera etapa comprende un corredor de dos kilómetros frente al mar, que conecta el sector de La Boquilla con el acceso al Túnel de Crespo. Este espacio permitirá a residentes y visitantes caminar, practicar deporte y participar en actividades recreativas y culturales.
Además de la recuperación del espacio público, la iniciativa busca dinamizar la actividad económica de los sectores cercanos, particularmente los negocios relacionados con el turismo, la gastronomía y los servicios.
Según la programación anunciada por la Alcaldía de Cartagena, el proyecto continuará con nuevas intervenciones para completar un corredor de seis kilómetros durante 2027.
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BBVA financia proyectos de infraestructura en Cartagena y Bolívar
Para BBVA Colombia, la financiación del Gran Malecón del Mar hace parte de su estrategia de acompañamiento a proyectos de infraestructura que contribuyan al crecimiento económico y social de las regiones.
“Cartagena es una ciudad clave para el desarrollo económico y turístico de Colombia, y nos llena de orgullo acompañar proyectos que contribuyen a su transformación. El Gran Malecón del Mar representa mucho más que una obra de infraestructura: es una oportunidad para recuperar espacios para las familias, fortalecer el turismo y dinamizar la economía local. En BBVA creemos que financiar el desarrollo significa contribuir a que las ciudades crezcan, generen oportunidades y mejoren la calidad de vida de sus habitantes”, afirmó Gloria Couceiro, presidenta de BBVA Colombia.
La participación de la entidad en esta obra se suma a otras operaciones de financiación de infraestructura y servicios públicos en Cartagena y Bolívar.
En Cartagena, BBVA ha destinado más de $200.000 millones a la financiación de proyectos vinculados al Plan de Desarrollo Distrital. Por su parte, en Bolívar ha asignado recursos superiores a $98.000 millones a iniciativas de infraestructura identificadas como sostenibles.
Entre estas iniciativas se encuentran proyectos de construcción y mejoramiento de sistemas de acueducto, así como de escenarios deportivos en diferentes municipios del departamento.
Con la financiación del Gran Malecón del Mar y su participación en otras iniciativas regionales, BBVA busca contribuir al desarrollo de infraestructura que fortalezca la actividad económica, amplíe las oportunidades para las comunidades y mejore los espacios disponibles para residentes y visitantes.