La integración de datos geográficos, imágenes satelitales, inteligencia artificial y modelos tridimensionales está transformando la manera en que las entidades públicas y las empresas toman decisiones. En Colombia, estas herramientas se utilizan para planificar obras de infraestructura, identificar riesgos ambientales y responder a emergencias.
Esri Colombia trabaja en el desarrollo de estas capacidades y recientemente ha acompañado a entidades nacionales, gobiernos locales y empresas de servicios públicos en el mapeo de afectaciones ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto.
En entrevista con Valora Analitik, Deiro González, technology manager de Esri Colombia, explicó los avances, retos y las oportunidades que se proyectan para 2027.
¿En qué proyectos trabaja actualmente Esri Colombia y cuáles son los sectores que están adoptando estas tecnologías?
Esri desarrolla tecnología de inteligencia geoespacial para integrar datos, mapas, imágenes satelitales y sensores remotos. A estas capacidades se han sumado la inteligencia artificial y los modelos tridimensionales, que permiten a las organizaciones comprender mejor el territorio y tomar decisiones.
Este año nos hemos concentrado en la inteligencia artificial geoespacial, pasando de las demostraciones a casos de uso concretos. Hemos trabajado con entidades del Gobierno Nacional y gobiernos locales en gemelos digitales, que son representaciones virtuales de un territorio donde se pueden simular escenarios. Por ejemplo, podemos analizar qué sucedería con el tráfico de una ciudad ante lluvias intensas e inundaciones.
También desarrollamos soluciones para la gestión del riesgo y el monitoreo ambiental. Podemos combinar información climática, disponibilidad de agua, cobertura vegetal, infraestructura y población vulnerable para identificar zonas susceptibles a incendios y otros eventos, generar alertas tempranas y priorizar las acciones de respuesta.
¿Cómo se aplican estas tecnologías en proyectos de infraestructura y empresas de servicios públicos?
Con el Metro de Bogotá trabajamos en la integración del trazado y las estaciones con modelos tridimensionales y datos geográficos. Esto permite analizar el proyecto frente a variables demográficas y ambientales, identificar posibles afectaciones a humedales y realizar inventarios de árboles y fauna para evaluar medidas de manejo y traslado.
Con EPM utilizamos inteligencia artificial para optimizar procesos como la poda de árboles cercanos a las redes eléctricas. A partir de imágenes capturadas con drones y sensores especializados, generamos modelos tridimensionales que permiten identificar las zonas donde se requiere intervenir la vegetación.
Así, las cuadrillas pueden concentrarse en los puntos específicos que necesitan atención, en lugar de recorrer toda el área para determinar dónde realizar las podas. Esto mejora la eficiencia y permite controlar mejor las operaciones.
¿Qué avances han logrado en el mapeo de las afectaciones del terremoto del 10 de agosto y con qué entidades han trabajado?
Tras el terremoto, Esri activó un programa internacional de respuesta ante desastres mediante el cual ofrece licencias de software y acompañamiento técnico a las entidades que lo requieren. Desde el primer día pusimos a disposición herramientas, datos e imágenes satelitales para apoyar la respuesta.
Hemos trabajado principalmente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidades nacionales y territoriales, organismos de búsqueda y rescate y empresas de servicios públicos, entre ellas Aguas y Aguas de Manizales y empresas de Pereira.
El mapeo comenzó con la identificación del epicentro y la intensidad del evento. Después se incorporó información sobre los municipios afectados y posibles daños en edificaciones, vías, hospitales, colegios, albergues y redes de servicios públicos.
También comparamos imágenes anteriores y posteriores al terremoto mediante análisis multitemporales para identificar las zonas de mayor impacto. Actualmente existe un mapeo amplio, aunque todavía hay vacíos de información en territorios rurales dispersos y de difícil acceso. Por eso, la información se actualiza y verifica progresivamente con las entidades involucradas.
¿Cuáles son los principales desafíos para integrar los datos, especialmente en el sector público?
Colombia cuenta con una gran cantidad de información geográfica, pero el reto está en integrarla y convertirla en decisiones oportunas. Las entidades pueden utilizar estándares diferentes, manejar distintos niveles de actualización o tener restricciones para compartir sus datos.
También es fundamental la alfabetización de datos. No significa que todas las personas deban convertirse en científicas de datos, sino que puedan leer, interpretar y evaluar la información que utilizan para decidir.
Esto cobra mayor importancia con la inteligencia artificial. Si los equipos no saben reconocer problemas de calidad o posibles sesgos, pueden acelerar decisiones equivocadas. Los datos deben estar preparados para su uso con estas tecnologías y contar con metadatos que identifiquen su origen, responsables, actualización y propósito.
¿Qué oportunidades y proyectos tiene Esri Colombia para 2027?
Vemos oportunidades en inteligencia artificial geoespacial, gemelos digitales e interoperabilidad territorial. También existe una necesidad de modernizar los sistemas de las organizaciones y fortalecer las capacidades para gestionar emergencias y proteger infraestructura crítica, una prioridad que quedó en evidencia con el terremoto.
Para avanzar, las alianzas entre el Gobierno, las empresas privadas, la academia y los organismos de cooperación serán fundamentales. Trabajamos con universidades y organizaciones como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) para formular recomendaciones de política pública relacionadas con el manejo y uso de la información geoespacial.
La oportunidad para 2027 está en ampliar estos casos de uso, fortalecer la integración de datos y lograr que la inteligencia geoespacial se convierta en una herramienta permanente para la planificación territorial y la toma de decisiones.
La adopción de inteligencia artificial geoespacial en Colombia está pasando de las demostraciones a la experimentación. Sus principales aplicaciones incluyen el análisis de imágenes satelitales y de drones, el monitoreo ambiental, la predicción de riesgos y la extracción de datos geográficos de documentos.
Aunque el país registra avances en información geográfica, catastro y gestión del riesgo, persisten diferencias entre entidades. El reto es integrar los datos, formar talento y convertir los proyectos piloto en capacidades institucionales permanentes.