3 Cordilleras se consolida como la cerveza artesanal más grande de Colombia: concentra el 48 % de la participación en el mercado

3 Cordilleras ha dinamizado el mercado hasta posicionarse como la cervecería artesanal más grande del país, concentrando el 48 % de la participación y alcanzando picos históricos de hasta un 50 % de share en volumen frente a sus competidores, de acuerdo con Rentas Departamentales.
Desde su fundación en 2008, ha acumulado siete medallas (una de oro, una de plata y cinco de bronce) en certámenes locales e internacionales. La validación más reciente de esta maestría cervecera ocurrió en la VIII Copa Cervecera Internacional La Pola Dorada 2026, donde la variedad RedIPA recibió la medalla de plata en la categoría profesional (estilo 21B4), mientras que la cerveza Mulata obtuvo la medalla de bronce (estilo 19A – American Amber Ale).
Para Juanchi Vélez, fundador de 3 Cordilleras, “llegar a 18 años liderando el mercado demuestra que es posible escalar y consolidar el negocio sin comprometer la maestría técnica ni la calidad que nos caracterizan. Nuestro verdadero hito ha sido crecer fieles a nuestra esencia original, innovar de manera constante y expandir nuestro portafolio”.
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En su aniversario, la marca lo celebra con la apertura de Estación Central, en el Distrito Creativo Perpetuo Socorro de Medellín, creando un ecosistema dividido en cuatro espacios experienciales: un restaurante con comida de autor, el Bar HiFi con música en vivo, un escenario para conciertos (El Venue) y un exclusivo Bar High End para escuchar discos de acetato.