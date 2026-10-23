Wingo y Corona revelaron el Destino Oculto de 2026: está a 1.182 millas de Colombia

Después de semanas de expectativa y de comprar un viaje sin conocer a dónde volarían, más de 350 viajeros aterrizaron este jueves en Sint Maarten, el lugar elegido por Wingo y Corona para la tercera edición de Destino Oculto.
La aventura comenzó en la madrugada. A las 5:20 a. m. despegó desde Bogotá el primero de los vuelos especiales de esta edición, y a las 6:30 a. m. partió desde Medellín el segundo grupo de viajeros. Mientras el destino continuaba siendo un secreto, a bordo comenzó la celebración: junto a Takis, los pasajeros vivieron una fiesta a 30.000 pies de altura que convirtió el vuelo en el primer escenario de la experiencia.
La sorpresa llegó con uno de los aterrizajes más emblemáticos del Caribe. Los aviones de Wingo realizaron su aproximación al Aeropuerto Internacional Princesa Juliana sobre la icónica Maho Beach, una playa reconocida mundialmente por la cercanía con la que los aviones sobrevuelan a turistas y residentes antes de tocar tierra.
A las 9:18 a. m., hora local, aterrizó el vuelo proveniente de Bogotá y, a las 10:14 a. m., el de Medellín. Fue entonces cuando los capitanes revelaron a los viajeros el lugar donde pasarán los próximos cuatro días y tres noches: Sint Maarten.
“Destino Oculto nació para llevar la emoción de viajar a otro nivel. No se trata únicamente de no saber a dónde vas, sino de atreverse a entregar el viaje por completo a la sorpresa. En esta tercera edición quisimos ir todavía más lejos: llevar a nuestros viajeros a un destino que les permitirá descubrir dos paraísos en una misma experiencia. Haber agotado los cupos en solo 19 minutos nos demuestra que existe un enorme interés por nuevas formas de viajar y nos reta a seguir innovando y creando experiencias que sorprendan a nuestros viajeros”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente comercial de Wingo.
Destacado: Destino Oculto de Wingo agota más de 300 cupos en solo 19 minutos
Un destino, dos paraísos para descubrir en cuatro días y tres noches
Sint Maarten/Saint-Martin es una isla del Caribe de aproximadamente 87 kilómetros cuadrados que reúne dos territorios con identidades propias. Al sur se encuentra Sint Maarten, país autónomo del Reino de los Países Bajos, mientras que al norte está Saint-Martin, un territorio francés.
Esta particularidad convierte a la isla en un destino único, donde conviven las influencias neerlandesa y francesa, rodeadas de playas de aguas turquesas, paisajes tropicales y una riqueza cultural que se refleja en su gastronomía, arquitectura y tradiciones.
Entre el 22 y el 25 de octubre, los viajeros disfrutarán de una experiencia todo incluido y una agenda de actividades diseñada por Wingo y sus aliados.
Corona acompañará a los viajeros en uno de los momentos más especiales del itinerario: un Corona Sunset a bordo de catamaranes y una fiesta en la playa. Por su parte, O Boticário también hará parte de la experiencia con una Splash Party, una fiesta en la piscina del hotel Divi Little Bay.
Adicionalmente, la marca Takis acompañó a los viajeros desde el aire, como protagonista de la fiesta a bordo que se vivió antes de revelar el destino, y continuará haciendo parte de la experiencia en tierra, donde premiará a algunos participantes con una aventura en The Flying Dutchman, la tirolesa más empinada del mundo, ubicada en el parque Rainforest Adventures.
A esta propuesta se suma Universal Assistance, que será la encargada de brindar asistencia de viaje y protección a los participantes durante su estadía en el destino.
Finalmente, Wingo ofrecerá dos experiencias especialmente diseñadas para sus viajeros. La primera tendrá lugar en Orient Bay, una de las playas más emblemáticas del lado francés de la isla. Allí, los participantes disfrutarán de un día de playa acompañado de actividades innovadoras, divertidas y fuera de lo convencional. La segunda será una gran fiesta de cierre con la que Wingo despedirá esta tercera edición de Destino Oculto.
Con Destino Oculto, Wingo continúa fortaleciendo su propósito de ser la aerolínea cómplice de las escapadas de los viajeros, apostándole a nuevas formas de descubrir destinos y disfrutar del turismo desde la sorpresa, la emoción y la exploración.