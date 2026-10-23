EPM no está dispuesta a invertir más en Afinia sin una «solución estructural»: presidente de la organización

El gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, advirtió que la organización no está dispuesta a realizar nuevas inversiones en Afinia si no se encuentra una solución estructural que permita frenar las pérdidas asociadas a las deudas y al bajo recaudo de su filial en el Caribe.
Maya señaló que, aunque EPM ha tenido que asumir los déficits de caja de Afinia, también ha contribuido a sostener el sistema eléctrico colombiano, del cual la región Caribe representa hasta 30 %.
Para ilustrar esta situación, mencionó el caso de Air-e, otra empresa que opera en el Caribe y que, según indicó, no ha pagado sus obligaciones debido a medidas adoptadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Agregó que, si a esta situación se sumara un incumplimiento de los pagos por parte de Afinia, algunas empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras podrían quebrar.
“Este es un efecto financiero que está encadenado. A nosotros como EPM, sostener Afinia estos últimos años nos ha llevado a sostener el sistema eléctrico nacional. Eso es lo que le hemos dicho en reiteradas ocasiones al gobierno anterior, sino al nuevo gobierno”, expresó.
El gerente de EPM también señaló que Afinia ha sido el “peor negocio en la historia” de la organización. Agregó que esta situación coincide con un fenómeno de El Niño que está afectando los embalses y la capacidad de generación hidroeléctrica de la compañía, lo que podría aumentar su exposición a la volatilidad de los precios de la energía en bolsa.
Otra de las problemáticas que enfrenta Afinia es el bajo nivel de recaudo, que se ubica entre 83% y 84%. Aunque este indicador ha mejorado en 2026, las pérdidas de energía alcanzan 29%, frente a un promedio nacional de entre 14 % y 15% y niveles de hasta 9% en algunas empresas.
“Si comparamos las pérdidas de Afinia con lo que tenemos en EPM, las pérdidas están en cuatro o cinco veces por encima. En sectores como Cesar, en que las pérdidas son de 40% y el recaudo es 60%, y hay municipios en que el recaudo es de 1%, es decir, de 100 paga uno”, afirmó Maya.
Las cifras reveladas por EPM muestran que, pese a los avances, los resultados aún son insuficientes para afrontar los desafíos energéticos de la región Caribe, particularmente en la operación de Afinia y Energua. Según la organización, Afinia recupera $57 por cada $100 que destina a la compra de energía y registra un déficit mensual de caja de aproximadamente $400.000 millones.
A esto se suman obligaciones pendientes con XM por la compra de energía que, en octubre, ascendieron a $131.000 millones, así como deudas de entidades oficiales con Afinia que alcanzaron $420.000 millones en septiembre. La situación también está marcada por las pérdidas de energía, el fraude y las conexiones ilegales.
Por esa razón, Maya enfatizó que no habrá nuevas inversiones en Afinia si no se encuentra una solución estructural para la región Caribe. Agregó que ha sostenido conversaciones con el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para buscar soluciones a la situación financiera del Caribe y evitar que EPM siga asumiendo el déficit de caja de su filial.
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