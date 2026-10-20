Conseguir trabajo formal sigue siendo uno de los principales retos del mercado laboral colombiano. En agosto de 2026, el desempleo en Colombia volvió a subir y llegó al 9,4 %, frente al 8,6 % registrado en el mismo mes de 2025. El aumento fue de 0,8 puntos porcentuales y estuvo acompañado por un incremento de 207.000 personas desocupadas, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
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En medio de ese panorama, el Gobierno De la Espriella anunció ‘Crea Empleo’, un programa que busca incentivar la contratación formal mediante un apoyo equivalente al 25 % de un salario mínimo por cada nuevo trabajador que cumpla las condiciones establecidas.
La estrategia prioriza a las micro y pequeñas empresas y contempla oportunidades para jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años. El salario mínimo mensual de 2026 es de $1.750.905, por lo que ese porcentaje equivale a unos $437.726 por trabajador. Aún falta conocer las condiciones operativas completas para determinar durante cuánto tiempo se entregaría el apoyo y cómo podrán solicitarlo las empresas.
La propuesta busca aliviar parte del costo de contratar personal y promover vinculaciones que incluyan las prestaciones de ley y la seguridad social. Sin embargo, el beneficio no se plantea para cualquier contratación: el Ministerio indicó que estará condicionado a empleos de tiempo completo y al cumplimiento de las obligaciones laborales correspondientes.
El salario mínimo mensual en Colombia para 2026 es de $1.750.905. Con un incentivo anunciado del 25 %, el valor aproximado por trabajador sería de $437.726. Para cinco trabajadores, el monto equivaldría a $2.188.631.
La información divulgada hasta el momento por el Ministerio del Trabajo no precisa cuánto tiempo se entregaría el incentivo por cada trabajador, si el apoyo tendría un límite máximo por empresa ni el calendario de los desembolsos.
¿Qué empresas podrán acceder a Crea Empleo en Colombia?
El programa pone el foco en las micro y pequeñas empresas, con la intención de apoyar a negocios que generen nuevas oportunidades de empleo formal. La prioridad estará en las contrataciones de jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años, grupos que el Ministerio identifica como parte de la población con mayores retos para ingresar al mercado laboral.
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El incentivo está vinculado a la creación de nuevos puestos de trabajo. No basta, por tanto, con que una empresa tenga trabajadores vinculados: la estrategia anunciada busca respaldar nuevas contrataciones que cumplan los requisitos establecidos.
El Ministerio también señaló que prevé utilizar herramientas digitales y mecanismos de control para facilitar las postulaciones y vigilar la entrega de los recursos.
Crea Empleo está dirigido a contrataciones de tiempo completo que garanticen la protección laboral de las personas vinculadas. Esto incluye la formalización del empleo y el aseguramiento pleno al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo señalado por el Ministerio del Trabajo.
La condición es relevante porque el objetivo no es únicamente aumentar el número de personas ocupadas, sino promover puestos de trabajo que reconozcan los derechos de los trabajadores.
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“En la Patria Milagro tenemos claro que el trabajo digno no se negocia. Con ‘Crea Empleo’ respaldamos con hechos a nuestras micro y pequeñas empresas para que sigan contratando con todas las prestaciones de ley y seguridad social. Priorizamos a nuestros jóvenes, mujeres, adultos mayores de 50 años, porque la prosperidad de Colombia se construye garantizando oportunidades laborales formales e incluyentes para quienes más lo necesitan”, afirmó Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo.