Oracle invertirá US$1.000 millones para fortalecer su red de socios; América Latina y Colombia en el radar

Las Vegas, Estados Unidos, acoge durante esta semana una de las grandes conversaciones de inteligencia artificial, innovación tecnológica y transformación empresarial de la mano de Oracle.
La compañía tecnológica realiza su AI World, en el que revela sus nuevos lanzamientos que ayudarán a mejorar la productividad de los negocios, con nuevas inversiones y productos para simplificar las operaciones de las empresas del mundo y América Latina, incluido Colombia.
Como parte de su plan de crecimiento, Oracle anunció una inversión de US$1.000 millones durante los próximos cuatro años para fortalecer su red de socios de negocio, en una estrategia que busca ampliar el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial (IA), facilitar la adopción de sus tecnologías y generar nuevas oportunidades comerciales.
El anuncio se realizó durante el evento, en el que también presentó avances en aplicaciones empresariales y herramientas para que las organizaciones utilicen IA con mayores controles.
La inversión estará dirigida a capacitación y certificaciones, desarrollo de soluciones, acceso a entornos para probar tecnologías, financiación para migraciones a la nube y apoyo comercial para que los socios puedan ofrecer sus productos a más clientes. El programa también contempla recursos para facilitar la comercialización de soluciones a través del mercado digital de Oracle.
Gustavo Moussali, vicepresidente de Oracle NetSuite para la región, destacó que América Latina representa 60 % de las soluciones disponibles en el marketplace global, por lo que considera que los nuevos incentivos pueden ampliar las oportunidades para los socios que ya desarrollan y comercializan herramientas sobre la tecnología de la compañía.
El ejecutivo también señaló que Oracle busca ampliar su red de aliados en mercados como Brasil, Colombia y México, y destacó la importancia de contar con socios capaces de acompañar a las empresas en sus procesos de modernización tecnológica.
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Oracle busca llevar la IA a las operaciones de las empresas
Además de la inversión en sus socios, Oracle presentó nuevas aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para ejecutar tareas empresariales en áreas como finanzas, recursos humanos, compras, cadena de suministro, ventas y servicio al cliente.
La propuesta consiste en que los usuarios definan un objetivo y deleguen parte del trabajo a sistemas de IA que puedan coordinar tareas, analizar información y preparar acciones para su revisión o aprobación.
En el área financiera, por ejemplo, estas herramientas pueden ayudar a conciliar registros contables, identificar diferencias y preparar información para el cierre de los estados financieros.
En compras, pueden analizar gastos y contratos para detectar incumplimientos o posibles ahorros. En la cadena de suministro, pueden comparar escenarios para distribuir materiales y capacidad productiva según las prioridades del negocio.
Oracle indicó que ya tiene disponibles 25 aplicaciones de este tipo dentro de su portafolio empresarial. La compañía busca que estas herramientas no se limiten a responder preguntas, sino que puedan desarrollar procesos más complejos bajo reglas y niveles de autorización definidos por cada organización.
Este avance plantea un cambio en la forma de utilizar el software corporativo: las personas establecen los objetivos y conservan la responsabilidad sobre las decisiones, mientras los sistemas de IA asumen tareas operativas y coordinan actividades.
Seguridad y control en inteligencia artificial
Otro de los anuncios de Oracle se centró en la seguridad de la información y el control de las aplicaciones que utilizan inteligencia artificial.
La compañía presentó una arquitectura que integra mecanismos de protección de datos, permisos de acceso y reglas de negocio en la infraestructura tecnológica, con el propósito de reducir el riesgo de que una aplicación o un agente de IA consulte información o ejecute acciones para las que no está autorizado.
En términos prácticos, esto permitiría que una empresa limite los datos que puede consultar cada herramienta y establezca restricciones sobre las operaciones que puede realizar. Por ejemplo, un sistema podría analizar información financiera, pero tendría que respetar los permisos de cada usuario y los límites definidos por la organización antes de ejecutar una acción.
La propuesta también busca mejorar la precisión de las respuestas que genera la IA cuando consulta información empresarial.
Con este objetivo, Oracle plantea incorporar el contexto propio de cada compañía, como sus métricas, procedimientos y definiciones, además de mecanismos para revisar y corregir respuestas inexactas.