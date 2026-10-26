Quedan 38 días para que Colombia almacene suficiente agua en los embalses para enfrentar El Niño: XM

El administrador del mercado mayorista de energía, XM, advirtió que quedan 38 días para recuperar las reservas de agua de los embalses y contar con suficiente respaldo hídrico para enfrentar el fenómeno de El Niño. Este evento climático, caracterizado por el aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias, afectaría la generación hidroeléctrica, principal fuente de electricidad del país, y aumentar la presión sobre el sistema eléctrico.
La preocupación se centra en que el fenómeno podría alcanzar su mayor intensidad hacia finales de 2026. En este contexto, el 30 de noviembre es la fecha de referencia para que las reservas de los embalses lleguen a 80 %. Sin embargo, a octubre de 2026, estas se encontraban en poco más del 76 %. Además, XM señaló que los aportes hídricos en lo corrido del mes equivalían a 60,51 % de la media histórica.
Antioquia es la región que más ha contribuido a los aportes hídricos del sistema eléctrico, con una participación de 54,68 % en octubre. Le siguen la región central, con 20,31 %; oriental, con 12,6 %; Valle, con 5,36 %; Caldas, con 5 %; y Caribe, con 2 %.
A la presión que podría ejercer El Niño se suma el déficit de energía que XM proyecta para los próximos años. Según las estimaciones del operador, para finales de la década la brecha entre la oferta y la demanda llegaría a 10.603 gigavatios-hora al año, equivalente al 10,6 %.
En un mercado eléctrico sometido a estas presiones, el fenómeno de El Niño también puede aumentar la volatilidad de los precios en bolsa. Según datos de XM con corte al 18 de octubre de 2026, las empresas más expuestas a este mecanismo de compra son Electrovichada, la Empresa de Servicios Públicos Río Aburrá, Gensa, Termopiedras y Air-e.
Otro factor que presiona al sector es el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación. Esta situación no es reciente: los registros de XM muestran que se ha presentado durante los últimos seis años. Para 2026, se esperaba la incorporación de 4.475 megavatios de capacidad, pero hasta el momento habían ingresado 1.145 megavatios.
A esto se suma que 50 % de los proyectos de transmisión presenta retrasos frente a sus fechas previstas de entrada en operación y que existe una menor disponibilidad de generación hidroeléctrica para atender los periodos de máxima demanda.
Por otra parte, las deudas dentro del mercado mayorista de energía ascienden a cerca de $4,86 billones, con corte al 22 de octubre de 2026. Una parte importante de estas obligaciones corresponde a Air-e, comercializadora que opera en el Caribe colombiano y cuyos incumplimientos en los pagos por la energía adquirida para sus usuarios generan presiones financieras sobre otros agentes del mercado.
La incertidumbre sobre la intensidad de El Niño también ha aumentado. Según datos de la Universidad de Columbia y de XM, en el océano Pacífico se registran señales de temperaturas excepcionalmente altas, que no tendrían precedentes en los registros históricos mencionados.
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Cuanto más intenso sea el fenómeno, menor podría ser la capacidad de generación de las hidroeléctricas y mayor la necesidad de recurrir a las plantas térmicas para atender la demanda eléctrica. Estas centrales, a su vez, requieren combustibles como el gas natural, un energético cuyas importaciones han aumentado ante la insuficiencia de la producción nacional y que enfrenta limitaciones de disponibilidad.