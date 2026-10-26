Térmica Proeléctrica inicia pruebas de proyecto que generaría energía para unos 438.000 hogares

Proeléctrica, compañía de generación y comercialización de energía, afirmó que su proyecto Mamonal II, en Cartagena, entró en fase de pruebas. Se espera que, cuando esté plenamente operativo a comienzos de 2027, la planta pase de 90 megavatios a 108 megavatios de capacidad instalada, lo que equivaldría al consumo anual de cerca de 438.000 hogares, según la empresa.
De acuerdo con la compañía termoeléctrica, la iniciativa contribuirá a garantizar la continuidad del suministro eléctrico al parque industrial de Cartagena, donde operan empresas manufactureras y de industria pesada. Los equipos fueron fabricados por la finlandesa Wärtsilä y tienen una potencia de 18.300 kilovatios. Las pruebas comenzarán en los próximos días.
“Los nuevos motores tienen la capacidad de entrar en operación en tiempos significativamente menores que las turbinas actuales, lo que permite responder con mayor rapidez ante variaciones en la demanda o situaciones imprevistas. Esta flexibilidad es especialmente importante para facilitar la integración de energías renovables, cuya generación depende de condiciones climáticas variables”, dijo Esteban Flórez, gerente general de Proeléctrica, compañía del Grupo IAE.
El directivo añadió que, desde que la planta Mamonal entró en operación en 1993, la compañía ha contribuido al fortalecimiento del sistema eléctrico colombiano. Asimismo, señaló que la ampliación permitirá seguir aportando a la seguridad energética del país.
Por su parte, Gonzalo Granda, gerente de desarrollo de negocios de Wärtsilä Energy para la región central de las Américas, afirmó que ambas compañías han aportado 200 megavatios a la red eléctrica. Agregó que el proyecto también contribuirá a reducir las emisiones de carbono y el consumo de agua.
Proeléctrica señaló que el proyecto se desarrolla en medio del fenómeno de El Niño. Según las previsiones mencionadas, este alcanzaría su mayor intensidad a finales de 2026 y se extendería hasta agosto de 2027, de acuerdo con estimaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
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