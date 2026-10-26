Valora Analitik conoció en primicia una resolución del pasado 6 de octubre de 2026, con la cual la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revocó el archivo de la iniciativa privada Conexión Centro y revivió el megaproyecto para Autopistas del Café.
La decisión tumba el rechazo emitido el pasado 25 de mayo de 2026 y ordena reanudar de inmediato la evaluación de la propuesta en etapa de factibilidad para el corredor del Eje Cafetero.
El giro responde a una actualización de la política pública del sector transporte tras el cambio de mandato presidencial del 7 de agosto. De hecho, según un comunicado emitido este lunes por el Ministerio de Transporte, el advirtió que la postura anterior «difiere con la política sectorial actualmente vigente», ratificando que las concesiones y APP son el camino para garantizar la operación vial ante las restricciones fiscales del Estado.
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Así se revivió el megaproyecto para Autopistas del Café
La resolución conocida por este medio señala que el Invías no dispondrá de recursos ni cupos presupuestales para asumir obras de gran escala en la zona, por lo cual es clave revivir el estudio del megaproyecto en el Eje Cafetero.
A esto se sumó la emergencia económica y social decretada tras el sismo de agosto, coyuntura que agravó el déficit público y convirtió el esquema de iniciativa privada sin desembolso estatal en la alternativa viable para el corredor.
No obstante, la entidad aclaró que la reapertura del trámite no equivale a una aprobación definitiva del contrato: «Esta decisión no implica la aprobación de la iniciativa ni genera obligaciones para el Estado, pues deberá superar los análisis técnicos, jurídicos, financieros y de riesgos, incluida la revisión de las tarifas de peajes planteadas».
Alcance de Conexión Centro: $6,9 billones y 76 km de doble calzada
La iniciativa privada estructurada por Odinsa Vías contempla $3,3 billones en inversiones para obras y $3,6 billones para operación y mantenimiento en 317 kilómetros que unen a Armenia, Pereira, Manizales, Calarcá y La Paila.
El megaproyecto incluye 76,7 kilómetros de segunda calzada, una variante de 5,8 kilómetros en Calarcá, 20 intersecciones viales y la generación de más de 50.000 empleos.
La ANI reiteró que Conexión Centro no es una prórroga de la concesión vigente desde 1997, cuyo contrato finalizará cuando alcance la Tasa Interna de Retorno pactada del 14,99 %.
Con las cuentas conciliadas, dicho cierre financiero está proyectado para junio de 2027, momento en el cual se empalmaría con el nuevo esquema de APP sin crear casetas adicionales de peaje.
Para consultar la resolución completa haga clic en el enlace.