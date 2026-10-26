Petrolera estatal de India encontró petróleo en pozo exploratorio en el Meta: estos son los detalles

La petrolera estatal india ONGC Videsh Limited (OVL) reportó resultados positivos en el pozo exploratorio Milano-1X, ubicado en el bloque CPO-5, en Meta, y que es operado por su filial en Colombia.
Según la compañía, el potencial de producción se estima en cerca de 750 barriles de petróleo diarios. Sin embargo, esta cifra deberá confirmarse mediante análisis técnicos adicionales y evaluaciones de las siguientes fases del proyecto.
La empresa explicó que integró datos sísmicos y de pozos correlacionados, así como información obtenida en tiempo real durante la perforación. Esto facilitó la toma de decisiones y permitió avanzar en la evaluación del potencial del yacimiento.
Asimismo, ONGC señaló que los resultados de Milano-1X contribuyen a ampliar el conocimiento geológico y reducir los riesgos exploratorios en el bloque CPO-5.
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“La perforación del pozo, que alcanzó una profundidad de 11.300 pies, permitió identificar 27 pies de arena con presencia de hidrocarburos y confirmar petróleo de 15,72 grados API (escala del American Petroleum Institute) mediante la exitosa toma de muestras de fluidos. Este resultado amplía el conocimiento del subsuelo del bloque CPO-5 y abre oportunidades para continuar evaluando el potencial exploratorio de la formación Lower Mirador”, concluyó la compañía.
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