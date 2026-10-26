Brinsa y la Universidad de La Sabana forman a 40 técnicos en la química de la sal

Brinsa, compañía colombiana detrás de las marcas Refisal y Blancox, y la Universidad de La Sabana pusieron en marcha el programa académico Técnico Laboral en Asistencia de Producción de la Industria Química.
La primera cohorte reúne a 40 estudiantes, entre ellos, 33 colaboradores de la compañía y siete jóvenes de colegios públicos de Cajicá y Zipaquirá, que actualmente se encuentran formándose en procesos industriales detrás de la producción de sal.
Con el propósito de impulsar el desarrollo socioeconómico regional y preparar a los estudiantes para responder a los desafíos tecnológicos y operativos del sector, este programa ofrece crecimiento profesional y la posibilidad de que las personas puedan desempeñar funciones vinculadas a procesos de laboratorio, industriales, químicos y en el caso de Brinsa, integrarse a la operación de la línea de Sal de la compañía.
El impacto del programa se extiende a Cajicá y Zipaquirá, municipios del área de influencia de Brinsa.
“Esta formación les abre un camino de crecimiento a nuestros colaboradores y a los jóvenes de los municipios vecinos. Para Brinsa significa contar con técnicos que conocen a fondo nuestros procesos, y eso es lo que sostiene la calidad de lo que producimos”, afirmó Hernán Darío Agudelo Gil, vicepresidente de Gestión Humana de Brinsa.
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El plan de estudios tiene una duración total de dos semestres, con una intensidad de ocho horas semanales bajo una modalidad híbrida que permite a los colaboradores combinar la flexibilidad del aprendizaje autónomo con su ejercicio profesional.
Asimismo, el programa ofrece una formación transversal centrada en competencias como matemáticas, inglés, cultura y personas, y tecnologías de la información, así como un componente técnico que profundiza en procesos de extracción, producción, purificación y control de calidad de la sal.
“Esta alianza refleja nuestro compromiso con el aprendizaje a lo largo de la vida, la formación pertinente y la conexión entre la educación y las necesidades del sector productivo, generando oportunidades para que las personas desarrollen nuevas capacidades y aporten al crecimiento de las organizaciones”, Camila Rodríguez Moreno, gerente UnisabanaTEC. Finalmente, por la duración del programa, sus efectos se irán viendo a mediano plazo, y ambas organizaciones seguirán de cerca la evolución de la primera cohorte en la región. Además, como una alianza a largo plazo, Brinsa y la Universidad de La Sabana reafirman su compromiso con el desarrollo industrial del país, apostando por la educación, la transferencia de conocimiento especializado, la innovación y la capacitación continua del talento local.