Nueva multinacional de tecnología llega a Colombia tras recibir inversión de US$180 millones

Colombia se convirtió en un nuevo mercado para una multinacional de tecnología que busca cambiar la manera en que supermercados, fabricantes y marcas deciden qué vender, cuánto cobrar y qué promociones ofrecer.
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Se trata de Scanntech, una compañía de inteligencia de mercados que oficializó su llegada al país con una operación que ya procesa 190 millones de transacciones mensuales y cubre más del 90 % del canal moderno de alimentos.
Su expansión regional cuenta con el respaldo de una inversión de US$180 millones, una ronda de capital Serie F que, según la compañía, constituye el mayor aporte financiero recibido por una empresa de analítica de datos en América Latina. Los recursos buscan impulsar su crecimiento en Colombia y México, además de avanzar en el desarrollo de inteligencia artificial (IA).
La llegada de esta multinacional tiene implicaciones para un sector que mueve buena parte del consumo cotidiano de los hogares: el comercio de alimentos y productos de consumo masivo. La tecnología de Scanntech busca que las empresas tomen decisiones con información de ventas reales, en lugar de depender únicamente de encuestas, muestras o reportes que pueden tardar más tiempo en estar disponibles.
¿Qué hace Scanntech y cómo operará la multinacional en Colombia?
Fundada en Uruguay en 1992, Scanntech se especializa en inteligencia de mercados para el comercio minorista y la industria de consumo masivo. Su modelo consiste en conectarse directamente con los sistemas de punto de venta de los establecimientos para procesar información de las compras que realizan los clientes.
Según la compañía, su operación en Colombia ya abarca más del 90 % del canal moderno alimentario, incluidos minoristas nacionales y regionales. La plataforma procesa alrededor de 190 millones de transacciones al mes, lo que permite observar el comportamiento de las ventas en diferentes puntos del país.
La empresa también asegura procesar más de 28.000 millones de tiquetes de compra al año en su operación regional y trabajar con más de 600 fabricantes y minoristas que, en conjunto, venden más de US$350.000 millones anuales.
La diferencia frente a los estudios tradicionales de mercado está en la velocidad y el nivel de detalle. Scanntech utiliza conexiones mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) para recibir datos directamente de los sistemas de venta y procesarlos en un plazo de entre 24 y 48 horas.
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En lugar de analizar únicamente promedios generales, la plataforma puede revisar información tiquete por tiquete, tienda por tienda y producto por producto. Esto permite identificar qué artículos se venden juntos, cómo responde un producto ante un cambio de precio y qué promociones tienen mejores resultados.
Uno de los principales usos de esta tecnología es ayudar a los comercios a decidir qué productos ofrecer, en qué cantidades y bajo qué condiciones comerciales.
Por ejemplo, si un supermercado detecta que un producto pierde ventas después de un aumento de precio, puede analizar ese comportamiento y evaluar si necesita modificar su estrategia. También puede identificar cuáles referencias tienen mayor demanda en determinadas tiendas y ajustar su surtido para responder mejor a las compras de sus clientes.
La información permite, además, evaluar si una promoción realmente aumenta las ventas o si solo desplaza las compras de un producto hacia otro. Con datos más oportunos, las empresas pueden corregir sus estrategias durante el mismo mes, en lugar de esperar a que termine un periodo de análisis.
Scanntech sostiene que este modelo elimina parte de las distorsiones asociadas con la expansión estadística, los errores humanos y los retrasos en la recopilación de información. La empresa también ofrece tableros de control e informes apoyados en inteligencia artificial para facilitar el seguimiento diario de los resultados.
Raúl Polakof, cofundador y CEO global de Scanntech, explicó que el objetivo es utilizar la información para orientar decisiones concretas de negocio: «El valor de los datos no está en explicar lo que ya pasó, sino en decidir qué hacer hoy. Queremos que retailers y fabricantes tomen decisiones respaldadas por datos reales y no por estimaciones estadísticas», afirmó.
El directivo agregó que la información puede ayudar a identificar oportunidades y mejorar el retorno de las inversiones comerciales. Según señaló, esa eficiencia también puede beneficiar al consumidor al facilitar que encuentre el producto que busca al precio adecuado.
La expansión de Scanntech está respaldada por una ronda de capital Serie F por US$180 millones. De acuerdo con la compañía, la inversión fue liderada por L Catterton, firma global especializada en inversiones relacionadas con el consumo.
Posteriormente, Partners Group se incorporó como colíder en nombre de sus clientes, mediante su estrategia de inversión de capital privado para el crecimiento empresarial. Bradesco y SPX también participaron en la ronda.
Scanntech indicó que el capital respaldará su expansión continua y el desarrollo de sus capacidades tecnológicas, con especial atención a Colombia, México y la inteligencia artificial.
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El siguiente paso de la multinacional será consolidar el uso de su tecnología entre los comercios y fabricantes que operan en el mercado colombiano. La cobertura que la compañía reporta en el canal moderno alimentario le permite trabajar con información de establecimientos nacionales y regionales, con el propósito de ofrecer una visión más detallada de las ventas.
La empresa llega con una experiencia que ha desarrollado en Brasil, donde trabaja con más de 600 fabricantes y monitorea transacciones que, según sus cifras, representan más del 9 % del producto interno bruto de ese país.