Thomas Greg & Sons busca ser víctima en proceso penal por cuestionamientos a elecciones de 2026

Thomas Greg & Sons buscará ser reconocida como víctima en una indagación penal relacionada con las elecciones presidenciales de 2026 y solicitó citar al exmagistrado Luis Guillermo Pérez Casas a una audiencia judicial el próximo 4 de noviembre.
La diligencia está programada para las 3:00 p. m. ante un juez de control de garantías. La compañía, representada por el abogado penalista Mauricio Pava Lugo.
La actuación tiene origen en una denuncia presentada por la empresa por presuntas conductas que podrían estar relacionadas con los delitos de perturbación de certamen democrático, contemplado en el artículo 386 del Código Penal, y hostigamiento, previsto en el artículo 134B, entre otras posibles conductas punibles.
Según la denuncia, los hechos estarían relacionados con una presunta campaña sistemática de desinformación que habría buscado desacreditar el proceso electoral presidencial de 2026, afectar el desarrollo del escrutinio y generar desconfianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Al respecto, Pava Lugo sostuvo que la libertad de expresión y el control ciudadano son pilares de la democracia, pero afirmó que no deben utilizarse para atribuir delitos sin pruebas ni poner en riesgo la confianza en el sistema electoral.
“Acudimos a la justicia para que se esclarezcan los hechos, se establezcan las responsabilidades a que haya lugar y se garanticen los derechos de Thomas Greg & Sons como víctima de estas conductas”, señaló el abogado.
La compañía también solicitó la participación del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Felipe Lemos Uribe, al considerar que los hechos denunciados tienen relevancia institucional.
La audiencia permitirá tramitar las solicitudes presentadas y conocer las determinaciones que adopte la autoridad judicial. Las conductas mencionadas corresponden a señalamientos incluidos en la denuncia y deberán ser examinadas por las autoridades competentes.