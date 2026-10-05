Juan Carlos Vega fue designado como nuevo gerente de Oracle para Colombia, Centroamérica y el Caribe. Con este nombramiento, la compañía busca consolidar bajo una sola dirección la estrategia de la compañía en estos mercados.
El nuevo gerente tendrá la tarea de liderar la visión del crecimiento de Oracle, poniendo la mira en expandir el uso de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), modernizar aplicaciones críticas de negocio y fortalecer la seguridad y soberanía de los datos.
Así mismo, tendrá la labor de impulsar la adopción de tecnologías en la nube y de Inteligencia Artificial (IA), y ampliar la participación de la firma en proyectos de transformación digital en los sectores público y privado. Además de fortalecer las capacidades locales de implementación, soporte y desarrollo tecnológico.
«Colombia es uno de los mercados más dinámicos de la región en adopción de nube e Inteligencia Artificial, y su cercanía con Centroamérica y el Caribe nos abre una gran oportunidad. Integrar estos países nos permitirá acompañar mejor a gobiernos y empresas en su modernización, y potenciar el enorme talento que tenemos en la región”, destacó Vega.
En línea con el cumplimiento de esos objetivos, dos ejecutivos colombianos también asumen posiciones de liderazgo regional.
Polkan García liderará las ventas de tecnología para el sector privado en América Latina, con excepción de Brasil y México, y Maximiliano Rico estará a cargo del Sector Público para Colombia, Centroamérica y Caribe.
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¿Quién es Juan Carlos Vega?
El directivo es economista con especializaciones en finanzas y gerencia de proyectos. Tiene más de dos décadas de experiencia en la industria tecnológica y trayectoria en liderazgo comercial y transformación digital en América Latina.
Vega ha liderado equipos técnicos y comerciales y se ha desempeñado en roles estratégicos en el área de ventas, liderando la vertical de tecnología en mercados como México, Centroamérica y Caribe, Colombia y Ecuador.
Desde enero de 2026 se desempeñaba como gerente para Centroamérica y Caribe, con una gestión caracterizada por la construcción de equipos de alto desempeño, la formación de nuevos líderes y el acompañamiento a clientes en procesos avanzados de modernización y adopción de nube.
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