Colombia estaría dejando de percibir cerca de $1 billón en IVA por importaciones de bajo monto, como Temu y Shein

El crecimiento de las compras internacionales por internet está abriendo una discusión tributaria en Colombia. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico estima que el país podría estar dejando de recaudar alrededor de $1 billón en IVA por el tratamiento que reciben los paquetes de bajo valor que ingresan mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.
La cifra corresponde a una estimación preliminar de la entidad y podría ser incluso mayor. María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, sostuvo que el Gobierno es quien debería establecer el monto con precisión, debido a que tiene la información sobre los paquetes que ingresan al país a través de la autoridad aduanera.
El origen de la discusión está en los envíos internacionales de menos de US$200. Bajo la figura conocida como de minimis, determinados paquetes provenientes de Estados Unidos pueden ingresar sin el pago de arancel y otros impuestos, de acuerdo con la interpretación que se ha hecho de las disposiciones del TLC entre Colombia y ese país.
La Cámara cuestiona específicamente que esa interpretación incluya el IVA. Según Quiñones, el texto del TLC no menciona expresamente este impuesto, por lo que, a su juicio, existe una interpretación alternativa según la cual los paquetes podrían estar exentos del arancel, pero no del IVA.
¿Por qué esto afecta al comercio colombiano?
La discusión ha cobrado mayor relevancia con el crecimiento de plataformas internacionales de comercio electrónico como Temu y Shein. El argumento de la Cámara es que una modalidad concebida originalmente para envíos ocasionales terminó convirtiéndose en una vía habitual para las compras internacionales.
Quiñones señala que el problema aparece cuando esa modalidad, pensada para envíos de carácter personal, se utiliza para actividades comerciales. Según explicó, pueden ingresar múltiples unidades de una misma referencia a través de paquetes individuales para posteriormente ser revendidas en Colombia.
“En el momento en el que se firma el TLC, el e-commerce no tiene el auge que tenemos hoy. Esa figura que está contemplada para temas excepcionales, para el envío de un medicamento, para el envío de un repuesto, para temas episódicos, se ha vuelto la regla y no la excepción en este momento”, explicó.
El planteamiento de la Cámara no es restringir la operación de esas plataformas. Su reclamo apunta a que los productos vendidos a través de esos canales tengan un tratamiento tributario comparable con el que enfrentan los comerciantes e importadores nacionales.
Esto significa que una empresa colombiana que importa mercancías de manera tradicional debe asumir el IVA correspondiente, mientras que, bajo la interpretación cuestionada por la Cámara, determinados productos que llegan directamente al consumidor mediante paquetes de bajo valor pueden quedar por fuera de ese impuesto.
“Esto no es una estructura argumentativa basada en el proteccionismo, sino en la paridad de cancha. Entendemos que estas plataformas están en la parrilla de oferta que el consumidor tiene a su disposición, y está bien que así sea, es el mercado. Pero compitamos con las mismas reglas todos, por lo menos paguemos todos IVA”, afirmó Quiñones.
La preocupación se extiende especialmente a sectores como las confecciones, donde los productores nacionales no solo deben asumir las obligaciones tributarias, sino también cumplir requisitos relacionados con calidad y otras condiciones para operar en el mercado.
Cámara pide cambiar interpretación sobre el IVA
La propuesta de la Cámara implica que el Gobierno revise la interpretación que actualmente se aplica al tratamiento tributario de estos paquetes. El objetivo sería que la DIAN pueda cobrar el IVA correspondiente y que la obligación de calcularlo recaiga sobre las plataformas, en lugar de los operadores logísticos que actualmente reciben los paquetes.
Quiñones sostiene que esta modificación no implicaría cambiar el TLC, debido a que el acuerdo comercial no menciona de manera expresa el IVA. La Cámara también señala que otros países han adoptado medidas frente al crecimiento de las importaciones de bajo valor.
“Esto es un fenómeno mundial. Estados Unidos levantó esto porque estaba invadido de paquetes chinos, como lo levantó Europa, como lo levantó Australia, como lo levantó México, como lo levantó Chile”, dijo.
Para la Cámara, además del efecto sobre la competencia entre empresas, existe un impacto fiscal que debería ser medido por el Gobierno. La entidad calcula que, en un escenario optimista, el recaudo que estaría en juego podría rondar $1 billón, aunque reconoce que no cuenta con la información suficiente para determinar el monto exacto.
“El que tiene que estimar eso en cifras es el Gobierno, porque el Gobierno es el que tiene el control de los paquetes porque es la autoridad aduanera. Nosotros podemos más o menos saber cuánto, pero no tenemos ese control holístico que tiene el Gobierno”, señaló Quiñones.
La discusión se produce mientras el comercio electrónico colombiano mantiene un ritmo de crecimiento elevado. Según la Cámara, el comercio electrónico registró un crecimiento de 31 % en el último trimestre, mientras el valor promedio de las compras ha venido disminuyendo, una señal que la entidad interpreta como una mayor incorporación del comercio electrónico a las compras cotidianas.
Para Quiñones, corregir las condiciones de competencia será determinante para que ese crecimiento pueda mantenerse y para que más empresas colombianas, especialmente las mipymes, puedan incorporarse al comercio digital.