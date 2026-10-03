Pago ASAP conecta Bre-B con el sistema de pagos de Venezuela para acelerar operaciones binacionales

El avance de los pagos inmediatos en Colombia empieza a abrir nuevas opciones para las empresas que mantienen operaciones con Venezuela.
Pago ASAP, fintech que llegó al mercado colombiano en agosto, puso en funcionamiento una conexión entre Bre-B y el ecosistema de pagos venezolano, incluido Pago Móvil, para facilitar el envío de recursos entre ambos países.
La solución permite que las operaciones desde Colombia aprovechen la infraestructura de pagos que ya utilizan los usuarios en cada mercado, en lugar de requerir una nueva billetera o un mecanismo adicional para realizar las transacciones.
La llegada de esta conexión ocurre mientras el comercio entre Colombia y Venezuela recupera dinamismo. En el comunicado de agosto, Pago ASAP citó un intercambio comercial de US$1.170 millones en 2025 y señaló que más de 1.100 empresas colombianas habían retomado sus exportaciones hacia Venezuela tras la reapertura de la frontera.
La compañía sostiene que ese movimiento comercial también está generando una necesidad de infraestructura para los pagos entre ambos mercados, particularmente para empresas que deben enviar recursos a proveedores, recibir pagos o atender operaciones recurrentes.
“No se trata de crear una nueva billetera o cambiar la forma en que las personas realizan sus pagos, sino de construir los puentes que permitan que sistemas que ya funcionan en cada mercado puedan operar de manera conectada”, afirmó Freddy Genatios, director general de Pago ASAP.
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Un corredor de pagos con mayor actividad
Pago ASAP trabaja con más de 1.200 comercios en Latinoamérica, incluidos Colombia, Chile, Perú y México, además de Estados Unidos. Durante el primer semestre de 2026, la compañía reportó más de US$30 millones en transacciones hacia Venezuela y más de US$128 millones desde ese país.
En su llegada a Colombia, la fintech había planteado precisamente la conexión financiera entre ambos mercados como uno de sus principales focos, con una plataforma dirigida a empresas, bancos y fintechs que realizan operaciones con Venezuela.
Ahora, la integración con Bre-B amplía ese alcance hacia el sistema de pagos inmediatos colombiano. Del lado venezolano, la conexión incorpora mecanismos locales como Pago Móvil, en un mercado que, según Pago ASAP, registra un nivel de digitalización de 96 % de los pagos.
La compañía señala que las operaciones se desarrollan bajo estándares de compliance y los requerimientos regulatorios aplicables a las transacciones entre mercados. Su infraestructura está disponible mediante integración vía API o a través de una plataforma de operación directa.
Con esta conexión, Pago ASAP pasa de su entrada al mercado colombiano hace cerca de dos meses a poner en operación una infraestructura que enlaza directamente los sistemas de pagos de Colombia y Venezuela. La apuesta de la fintech es ampliar los casos de uso a medida que aumenten los flujos comerciales y financieros entre ambos países.