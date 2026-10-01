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Colombia prepara Milagro Week con EE. UU. y Venezuela para atraer inversión

El Ministerio de Minas y ProColombia liderarán los frentes priorizados: energía e insumos como alimentos y medicamentos.

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Vicepresidente José Manuel Restrepo
Vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: Vicepresidente.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció una segunda edición de la Milagro Week, esta vez entre Colombia–Estados Unidos–Venezuela.

El objetivo será impulsar la inversión de empresas colombianas en Venezuela y aprovechar las oportunidades que abre la nueva relación, en un mercado que durante los últimos 30 años representó US$1.548 millones.

Este nuevo encuentro reunirá a empresarios colombianos, venezolanos y estadounidenses, aunque aún no se conoce la fecha ni lugar, pero como paso previo, la Cámara Colombo Venezolana realizará el 14 y 15 de octubre un encuentro binacional con una muestra comercial y una agenda académica para identificar oportunidades.

 

“Se abren oportunidades muy importantes para los inversionistas colombianos en el marco de ese relacionamiento Colombia-Estados Unidos-Venezuela. Esta inversión puede generar una dinámica de crecimiento tanto en Venezuela como en Colombia”, afirmó el vicepresidente Restrepo.

El anuncio se produjo tras una reunión encabezada por el vicepresidente y la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, con representantes de la Cámara Colombo Venezolana y los vicepresidentes de inversión y comercio exterior de ProColombia.

Como resultado del encuentro, se plantearon dos frentes de acción. ProColombia liderará el trabajo relacionado con alimentos, medicamentos e insumos, mientras que el Ministerio de Minas y Energía abordará las posibilidades de inversión en infraestructura eléctrica y en los sectores minero y de hidrocarburos.

La participación de empresas colombianas busca contribuir a la recuperación del sistema productivo venezolano mediante inversiones en alimentos, medicamentos, insumos, infraestructura eléctrica, minería e hidrocarburos y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de crecimiento para ambos países.

La ministra de Minas y Energía destacó la complementariedad entre Colombia y Venezuela en el sector energético. “Se abren muchas expectativas de colaboración en temas energéticos, en petróleo y en hidrocarburos, y obviamente es una oportunidad que hay que aprovechar”, señaló.

Anuncio de la Milagro Week

Por su parte, el vicepresidente de Inversión de ProColombia, Carlos Plata, destacó que el trabajo conjunto con el Ministerio de Minas y Energía y la Cámara Colombo Venezolana permitirá aprovechar la relación entre los tres países para “motivar más inversión, lograr un gana – gana – gana y contribuir a la Misión Crecer del presidente Abelardo de La Espriella”.

Cifras del Banco de la República indican que entre 1994 y el primer semestre de 2026 la inversión entre Colombia y Venezuela fue de US$1.548 millones. Y en el nuevo escenario de mayor certidumbre económica se buscará promover un aumento de este acumulado.

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