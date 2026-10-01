Si hay un atributo que suele estar ligado a la industria de la moda, ese es la rapidez. Un ritmo que no solo está presente en los procesos de creación y diseño, sino también en el tiempo que una prenda permanece en el mercado. Pero, ¿cuánto es eso exactamente?
De acuerdo con el más reciente reporte de FashionAI, el periodo de vida de una prenda se divide en cuatro etapas: una referencia entra al catálogo, se mantiene a su precio por un tiempo, le llega el descuento y sale.
Los datos muestran que una pieza puede aguantar en el valor pleno de uno a tres meses antes de que se empiece a rebajar. No obstante, esa duración puede variar dependiendo de la demanda.
El reporte muestra que del 44 % al 58 % de las prendas sostiene su precio. Ahí entran categorías sin talla o con talla única, que no pasan de moda de un año a otro y que se reponen en vez de liquidarse, como accesorios, bisutería, bodysuit, jumpsuit, pijama.
Por su parte, entre el 60 % y el 73 % del catálogo mantiene una rotación normal, es decir, entre seis y siete de cada 10 prendas terminan rebajadas. Ahí aparecen camisetas, shorts, vestidos, suéteres, pantalones, faldas y tops.
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Del otro lado, entre el 76 % y el 87 % se registran descuentos, lo que es igual a tres de cada cuatro prendas. Eso se explica en gran parte porque son categorías con curva de tallas larga, alta competencia y producto muy parecido entre marcas, como camisas, blazers, tenis, botas y jeans.
En cuanto a qué tanto de su vida en el mercado viven en descuento, FashionAI señala que el 33,3 % permanece un tercio de ese periodo en rebaja.
También se aclara que lo anterior no se traduce en que todas las categorías de ropa requieran de un descuento para poder venderse.
Por ejemplo, la ropa infantil tiene una vida más corta y se rebaja menos porque un niño cambia de talla aunque la prenda siga de moda. En este caso, la rotación se da sin necesidad de reducir el valor de compra. Mientras que el adulto compra por deseo, y ahí sí el precio hace el trabajo.
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