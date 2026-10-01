Nattivo Collection Hotel consolida por tercer año una propuesta de hospitalidad de lujo en San Andrés Islas

Nattivo Collection Hotel celebra tres años de operación con una propuesta de hospitalidad de lujo que busca ampliar la mirada sobre San Andrés y conectar a los viajeros con otros aspectos de la identidad de la isla: su cultura, gastronomía, biodiversidad, historias y comunidad.
Desde su creación, Nattivo nació bajo el concepto de ‘lujo natural’, buscando que sus huéspedes conozcan la esencia del territorio a través de una experiencia que integra diseño, gastronomía, entretenimiento y diferentes actividades alrededor de la isla.
“Queremos hacer visible lo invisible y convertirnos en embajadores de San Andrés, mostrando que la isla es mucho más que sus playas. Es también su cultura, su gastronomía, su gente, sus manglares y todas esas historias que hacen único al territorio”, señaló el equipo de Nattivo Collection Hotel.
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A detalle, la fachada del hotel está inspirada en el traje típico de la mujer raizal, mientras que sus diferentes espacios incorporan elementos relacionados con la tierra, el mar y la cultura de San Andrés. Los siete niveles del hotel representan diferentes tonalidades del mar de la isla y el séptimo piso rinde homenaje al agua, completando el concepto “Somos pobladores de mar y tierra”.
Actualmente, el hotel cuenta con 99 habitaciones, distribuidas en cinco categorías de alojamiento, desde habitaciones estándar hasta una Máster Suite con espacios independientes, además de servicios como room service, gimnasio y una propuesta de bienestar que próximamente incorporará el spa Siel.
Cuenta con cuatro restaurantes abiertos tanto a huéspedes como al público general: Wata, Casa Bonita, Bésame Morenita y Muo, cada uno con una propuesta gastronómica diferente.
Wata, ubicado en el séptimo piso, es el restaurante insignia y ofrece desayuno buffet, almuerzos y cenas a la carta, además de una carta de cócteles de autor y vistas sobre la isla. Bésame Morenita propone una experiencia informal que combina México con influencias del Pacífico; Casa Bonita presenta una propuesta italiana inspirada en la cocina de casa; y Muo, próximo a abrir, estará dedicado a la gastronomía marina y a los sabores locales con un toque isleño.
Por otra parte, uno de los principales componentes de la propuesta de Nattivo es su relación con la comunidad local. Más del 90 % del personal contratado directamente por el hotel es isleño y raizal, mientras que su operación ha generado más de 100 empleos directos y oportunidades asociadas a empleos indirectos.
El hotel trabaja con proveedores locales y promueve experiencias desarrolladas en alianza con empresarios y prestadores de servicios de San Andrés. Entre ellas se encuentran actividades de buceo, snorkeling, alquiler de embarcaciones y vehículos, paddle board, amaneceres en velero, parasailing y experiencias gastronómicas relacionadas con la cocina raizal.
Finalmente, en materia de conectividad, Latam Airlines tiene a San Andrés como uno de los destinos importantes de su red doméstica en Colombia. Actualmente conecta directamente la isla con Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla.
La aerolínea cuenta con más de 70 frecuencias semanales hacia y desde San Andrés.