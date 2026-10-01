Protección lanza alternativa para invertir en acciones colombianas con garantías al capital

Protección amplió su oferta de alternativas de inversión con un producto estructurado que busca combinar exposición al mercado accionario colombiano con un mecanismo de protección del capital al vencimiento, bajo las condiciones definidas para el producto.
La alternativa, denominada Acciones Colombia con Capital 100 % Protegido, toma como referencia el ETF Global X MSCI Colombia y tiene un plazo aproximado de tres años.
La estructura permite participar del desempeño positivo del activo de referencia e incorpora un factor multiplicador sobre dicho desempeño, de acuerdo con las condiciones del producto.
La inversión mínima es de $5 millones y al finalizar el plazo, el inversionista recuperaría el capital invertido en pesos, bajo las condiciones establecidas, mientras mantiene la posibilidad de obtener un retorno asociado al comportamiento del activo de referencia.
El producto podrá incorporar un límite máximo de ganancia, que será definido en la fecha de estructuración, de acuerdo con las condiciones de mercado vigentes.
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Exposición al mercado accionario colombiano
El ETF Global X MSCI Colombia, utilizado como referencia para la alternativa, reúne acciones de compañías con operaciones en Colombia y exposición a sectores como servicios financieros, energía, infraestructura, telecomunicaciones, minería y materiales.
“Con esta alternativa buscamos que nuestros clientes puedan participar del potencial de compañías vinculadas a sectores relevantes de la economía colombiana, incorporando al mismo tiempo mecanismos orientados a proteger el capital que han construido”, afirmó Tatiana Uribe Aristizábal, vicepresidente de Clientes de Protección.
La compañía señaló que la alternativa está dirigida a inversionistas que buscan exposición a activos de mayor riesgo dentro de una estrategia de construcción y diversificación de patrimonio, pero que también buscan contar con un mecanismo de protección del capital al vencimiento.
El lanzamiento se suma a las soluciones de inversión que Protección ha desarrollado durante 2026. Según la compañía, en lo corrido del año ha puesto en el mercado 36 soluciones relacionadas con renta fija, crédito privado, deuda pública colombiana, activos alternativos y estrategias estructuradas.
“La diversificación no consiste solamente en tener más opciones, sino en contar con alternativas que respondan a diferentes momentos, objetivos y horizontes de inversión”, explicó Uribe.