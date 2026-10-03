Colgas y aliados llevan gas por red a cerca de 1.000 usuarios en Tierralta, Córdoba: buscan cerrar brecha energética

Colgas en alianza con Hocol, filial de Ecopetrol, y la Alcaldía de Tierralta, en Córdoba, presentaron la primera fase el proyecto de redes de gas, que beneficiará a cientos de hogares del municipio, quienes recibirán el servicio directamente en sus cocinas, las 24 horas.
La red funciona con gas natural sintético (GNS), una mezcla de propano y aire que se comporta como el gas natural, y se distribuye por red hasta cada vivienda, sin necesidad de un gasoducto conectado al Sistema Nacional de Transporte.
Luis Felipe Ocampo, gerente Legal y de Asuntos Corporativos de Colgas, expresó que “cada territorio necesita una solución energética ajustada a su realidad. Con el GNS, un municipio puede contar con gas por red sin esperar la llegada de un gasoducto troncal. Así llevamos energía de transición a territorios apartados y cerramos una brecha que las familias viven todos los días en su cocina”.
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Impacto y beneficios del programa en la población de Tierralta
Colgas explicó que el cambio se mide especialmente en la salud, pues las mujeres y los niños son los más expuestos al humo de la leña, porque pasan más tiempo junto al fogón.
Según la Organización Mundial de la Salud, ese humo causa neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cardiopatías y cáncer de pulmón. En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación asoció la cocción con leña y carbón a 2.286 muertes en 2015 y estimó que ese año los costos por la mala calidad del aire en los hogares superaron los $3 billones.
Entre otros detalles, cabe resaltar la relevancia de este proyecto en dicho departamento, pues Córdoba uno de los que tiene mayor pobreza energética del país: el 29,05 % de sus hogares está en esa condición, frente al 20,6 % nacional, según el Ministerio de Minas y Energía. En Tierralta, la pobreza multidimensional medida por el DANE alcanza el 63,8 % y llega al 73,7 % en la zona rural dispersa.
A su vez, cada fogón de leña que se apaga le quita también presión al Parque Nacional Natural Paramillo, donde nacen los ríos Sinú y San Jorge. El IDEAM identifica a Tierralta como uno de los núcleos activos de deforestación del país, y en el segundo trimestre de 2025 la deforestación en Paramillo creció 25 % frente al mismo periodo de 2024.
El reto ahora, enfatizó la empresa, es que esta experiencia se repita en otros municipios de Córdoba donde aún no llegan los energéticos menos contaminantes.