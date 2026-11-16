Del 25 al 29 de noviembre de 2026, el Parque Metropolitano El Country, en Bogotá, recibirá una nueva edición de Vassar Festival de Creadores, que este año tendrá una temática navideña. Durante cinco días, el evento reunirá cerca de 400 emprendimientos, propuestas gastronómicas, actividades culturales, música en vivo y experiencias para toda la familia.
La feria llega con una apuesta que busca ir más allá de la comercialización de productos. La organización pretende convertir el espacio en un punto de encuentro para los visitantes y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades de crecimiento, formación y visibilidad a los emprendedores colombianos.
En entrevista con Valora Analitik, María Carolina Camacho Gutiérrez, directora ejecutiva de Vassar, explicó que esta será la primera edición del festival dedicada exclusivamente a la Navidad. La programación incluirá el encendido de un árbol de más de 10 metros de altura, una pista de patinaje sobre hielo, talleres temáticos, espacios para envolver regalos y presentaciones musicales.
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La expectativa de los organizadores es recibir aproximadamente 45.000 visitantes durante los cinco días. Según Gutiérrez, alrededor de 15.000 personas asistirían durante el fin de semana, mientras que el público restante se distribuiría entre miércoles, jueves y viernes.
«Queremos ser quienes les den la bienvenida a la Navidad. Por eso decidimos realizar el festival en la última semana de noviembre», explicó la directora ejecutiva.
¿Cuánto cuesta entrar a Vassar Navidad y qué actividades tendrá?
La edición navideña tendrá diferentes alternativas de ingreso. Las entradas de miércoles a viernes costarán $15.000, mientras que las de sábado y domingo tendrán un precio de $20.000.
También estará disponible un paquete familiar de cuatro entradas con un descuento cercano al 30 %. Otra alternativa será el pasaporte de talleres, que permitirá ingresar durante los cinco días del festival y participar en una de las experiencias organizadas en el espacio denominado Talleres Momenta.
Entre las actividades previstas están la elaboración de coronas de Adviento y la decoración de casas de jengibre, propuestas que buscan incorporar experiencias manuales y recreativas a la visita.
El evento también tendrá actividades para niños. Los menores de 10 años podrán ingresar gratuitamente y las mascotas serán bienvenidas, pues el festival conservará su condición de espacio pet friendly.
Uno de los principales atractivos será la ambientación navideña, que incluirá el encendido de un árbol de más de 10 metros, una pista de patinaje sobre hielo y estaciones para envolver regalos. Además, Coca-Cola participará con una de sus tradicionales caravanas, cuya tractomula estará instalada dentro del festival durante los dos primeros días.
La programación artística también tendrá novedades. Entre ellas se encuentra una adaptación especial de la obra teatral «Llegó la Navidad», que tendrá dos funciones el sábado y estará dirigida al público familiar.
La cartelera musical contará con presentaciones de Los 50 de Joselito y Sebastián Yepes, además de tres espectáculos para niños con propuestas musicales y contenidos relacionados con la temporada.
El viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, los visitantes podrán encontrar promociones y descuentos ofrecidos directamente por los emprendimientos participantes. La organización espera aprovechar esta fecha comercial para impulsar las ventas de las marcas y facilitar las compras navideñas.
¿Cuánto dinero mueve Vassar y qué oportunidades ofrece a los emprendedores?
Más allá de la asistencia de público, uno de los indicadores relevantes del festival es el movimiento comercial que genera para las marcas participantes.
Gutiérrez señaló que, en promedio, cada emprendimiento factura alrededor de $35 millones durante una edición. Si se toma como referencia la participación de 400 marcas, la facturación conjunta podría alcanzar los $14.000 millones por evento.
Vassar realiza dos ediciones al año, por lo que esta cifra permite dimensionar la actividad comercial que se concentra en sus espacios. Sin embargo, se trata de un promedio estimado por la organización y no de una garantía de ingresos para cada expositor.
Participar también implica una inversión para los negocios. El costo de los stands depende de su tamaño y características, con tarifas que van desde los $4 millones hasta los $10 millones.
La directora ejecutiva explicó que la selección de los emprendimientos no se limita a la disponibilidad de espacios. La organización realiza una convocatoria y somete las postulaciones a un proceso de evaluación a cargo de expertos en las diferentes categorías.
La curaduría contempla cuatro parámetros principales relacionados con la identidad de marca, la comunicación, el mercadeo, la presentación visual, el desarrollo digital y la visión empresarial. También se revisan aspectos como la generación de empleo y el grado de formalización de los negocios.
De acuerdo con Gutiérrez, aproximadamente el 70 % de los emprendimientos que participan ya está constituido legalmente, mientras que el 30 % restante corresponde a personas naturales que todavía desarrollan sus actividades sin completar ese proceso.
La selección también cambia según la temporada. Para la edición navideña, la organización prioriza productos que puedan funcionar como regalos y que respondan a diferentes presupuestos, pues los compradores suelen adquirir varios artículos para familiares y amigos.
En contraste, las ediciones de mitad de año tienen una orientación más enfocada en compras personales.
«Queremos que el visitante pueda encontrar desde regalos de bajo precio hasta productos de mayor valor. La curaduría se adapta a lo que busca el consumidor en cada época», explicó Gutiérrez.
Alianzas para reducir los costos de los emprendimientos
Uno de los componentes de esta edición será la participación de negocios que recibirán apoyo para acceder a espacios comerciales sin asumir el costo habitual de un stand.
La organización trabaja con la iniciativa Hecho en Bogotá, vinculada a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que facilita la participación de emprendimientos que todavía no cuentan con suficiente capacidad financiera para asumir este tipo de inversiones.
También existe un programa de padrinazgo mediante el cual Vassar entrega directamente espacios a dos emprendedores que no pueden cubrir el valor de su participación.
A estas iniciativas se suma una alianza con Colsubsidio, que permitirá vincular aproximadamente a 70 emprendimientos con espacios financiados o apoyados para participar en la feria.
Otro de los proyectos destacados está dirigido a negocios de la región Pacífica afectados por el terremoto ocurrido en agosto de 2026. En alianza con la Cámara de Comercio de Cali, Vassar facilitará la llegada de más de 50 emprendimientos de esta zona del país.
La participación será gratuita para estos negocios. Para hacerlo posible, la organización articuló apoyos con hoteles, aerolíneas y la empresa de transporte Envía, que contribuirán con alojamiento, tiquetes y traslado de mercancías.
El propósito es que los empresarios puedan recuperar parte de sus ingresos y reactivar sus actividades comerciales después de las afectaciones ocasionadas por la emergencia.
Vassar prepara su llegada a otras ciudades de Colombia
La expansión territorial también está entre los planes de la organización. Gutiérrez anticipó que trabajan en una gira nacional para 2027, con la intención de llevar el formato a ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.
Según explicó, ya existen acercamientos y alianzas para desarrollar estos eventos, aunque todavía no se han anunciado fechas oficiales.
La convocatoria para participar en VASSAR se mantiene abierta durante todo el año. La organización realiza una apertura anual y permite que los interesados presenten sus postulaciones para las diferentes ediciones, aunque el proceso de selección de cada evento se cierra aproximadamente un mes antes de su realización.
El festival cuenta con 10 categorías de emprendimiento, entre ellas hogar, decoración, accesorios, artículos de cuero y moda. De esta manera, aunque la ambientación de noviembre será completamente navideña, la oferta comercial no estará limitada a productos relacionados con esta celebración.
Asociación de Emprendedores de Colombia: formación y acompañamiento empresarial
La Asociación de Emprendedores de Colombia también desempeña un papel central en la organización del festival. Su presidenta de Junta, Juliana ‘Julita’ Barreto, explicó a Valora Analitik que la entidad nació con el propósito de representar y acompañar a los empresarios que necesitan herramientas para consolidar sus negocios.
Actualmente, reúne a más de 400 marcas y ofrece beneficios relacionados con asesoría legal, orientación tributaria, formación y acompañamiento empresarial.
Entre sus actividades se encuentran los webinars y las capacitaciones sobre temas como el punto de equilibrio, la contratación de vendedores, las estrategias comerciales y el mejoramiento de los productos.
Barreto explicó que la asociación trabaja de manera conjunta con VASSAR y Páramo en la preparación de los emprendedores que buscan participar en las ferias. El objetivo es que los negocios lleguen con mejores herramientas para aprovechar las oportunidades comerciales.
La dirigente considera que uno de los principales desafíos del sector es comprender que participar en una feria no significa necesariamente obtener grandes ganancias de manera inmediata.
«Una feria no solamente es para ganar dinero. También es una oportunidad para hacer networking, aprender a vender, dar a conocer una marca y establecer relaciones con otros empresarios», señaló.
En ese sentido, insistió en que los emprendedores deben contar con una preparación financiera y comercial antes de asumir los costos que implica participar en un evento de esta magnitud.
La asociación también busca que sus integrantes tengan acceso a nuevos mercados y oportunidades de crecimiento. Como ejemplo, Barreto mencionó una alianza con TikTok mediante la cual los emprendedores reciben capacitación y algunos de ellos pueden acceder a apoyos de capital de hasta US$10.000.
La intención es que los negocios no se limiten a comercializar sus productos, sino que fortalezcan sus capacidades administrativas y desarrollen estrategias para mantenerse en el mercado.
¿Quiénes pueden ingresar a la Asociación de Emprendedores?
La formalización empresarial es uno de los aspectos que promueve la asociación, aunque no constituye una barrera absoluta para quienes están comenzando.
Barreto explicó que también reciben personas naturales que todavía no han constituido legalmente sus negocios, pues consideran importante acompañarlas durante las primeras etapas de su actividad comercial.
La entidad está trabajando en un esquema de membresías diferenciado para facilitar el ingreso de emprendedores de colegios, universidades y otras iniciativas que no cuentan con los mismos recursos de una empresa consolidada.
La propuesta contempla alternativas de acceso gratuito o de bajo costo, con el propósito de ampliar la cobertura y llegar a empresarios de diferentes regiones del país.
La presidenta de Junta destacó que este modelo permitiría acompañar incluso a pequeños negocios de territorios afectados por emergencias, como los emprendimientos del Chocó, mediante mentorías virtuales y asesorías sobre ventas, servicio al cliente, productos y elaboración de contratos.
Barreto también aclaró que su participación y la de los demás integrantes de la Junta no es remunerada. Según explicó, el trabajo responde a una apuesta por fortalecer el emprendimiento colombiano y construir una organización que pueda convertirse en un referente de acompañamiento para los empresarios.
De esta manera, la edición navideña de Vassar no solo busca dinamizar las compras de fin de año en Bogotá. También pretende conectar a los consumidores con marcas nacionales, abrir oportunidades comerciales para pequeños negocios y fortalecer una red empresarial que aspira a extenderse a otras ciudades del país.