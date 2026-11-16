Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Expoartesanías, una de las principales vitrinas comerciales y culturales de la artesanía colombiana.
Del 7 al 20 de diciembre de 2026, Corferias será el escenario de la edición número 36 de la feria, que espera reunir a más de 1.000 expositores y recibir a más de 63.000 visitantes interesados en conocer las creaciones, técnicas y saberes que hacen parte de la diversidad artesanal del país.
Durante 14 días, la feria conectará a los visitantes con piezas elaboradas mediante técnicas tradicionales y contemporáneas, en una muestra que pone en diálogo los conocimientos transmitidos entre generaciones, el origen de los materiales y las nuevas posibilidades de comercialización para los creadores.
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Además de la exhibición de productos, Expoartesanías representa un espacio para acercar el trabajo de los artesanos a nuevos públicos y compradores, y para reconocer el valor cultural y económico de los oficios que permanecen vigentes en Colombia.
“Expoartesanías es un espacio para conectar sus creaciones con nuevos compradores y contribuir a que estos oficios sigan generando oportunidades para las familias y comunidades que los mantienen vivos”, afirmó Ángela Ramos, Gerente General de Artesanías de Colombia.
La edición de este año se realizará en una temporada clave para el comercio y la búsqueda de regalos. Por eso, las artesanías ofrecen una alternativa que reúne diseño, identidad y trabajo especializado, con piezas cuya elaboración puede involucrar técnicas, materiales y conocimientos propios de cada territorio.
Con 36 ediciones, Expoartesanías mantiene su apuesta por visibilizar el trabajo de los artesanos y facilitar el encuentro entre sus creaciones y el público.
La feria también abre una oportunidad para que los visitantes conozcan las historias detrás de cada pieza y comprendan cómo los oficios tradicionales encuentran nuevas posibilidades en los mercados actuales. Quienes deseen asistir a la feria, podrán adquirir sus entradas en https://www.expoartesanias.com/