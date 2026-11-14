Colombia cae en ranking de turismo: infraestructura y seguridad, entre los retos regionales

Colombia se ubicó en el puesto 54 del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026 del Foro Económico Mundial (WEF), tres lugares por debajo de la edición de 2024, en una medición en la que buena parte de las grandes economías latinoamericanas perdió posiciones mientras avanzaban destinos de Asia-Pacífico y los Balcanes.
El índice califica de 1 a 7 las condiciones que tiene cada país para atraer y sostener la actividad turística a partir de 17 pilares, que van desde el entorno de negocios, seguridad y conectividad aérea hasta la oferta hotelera, recursos naturales y culturales, precios y sostenibilidad.
Colombia obtuvo 4,1 puntos, por encima del promedio de las Américas (4,0) y mejoró su calificación 0,9 % frente a 2024. Ese avance fue menos de la mitad del que registraron en promedio las economías evaluadas (2,1 %), lo que explica que el país haya bajado en la tabla, aunque su puntaje subió.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Vietnam y Albania, que en 2024 estaban por debajo de Colombia, mejoraron 6,3 % y 7 %, respectivamente, y ahora ocupan los puestos 52 y 53.
Frente a 2019 el balance es más favorable, pues en ese lapso Colombia sube cuatro puestos y su puntaje crece 4,8 %, por encima del 2,9 % que aumentó en promedio el índice.
En América Latina, Colombia quedó sexto, detrás de Brasil (32), Chile (35), México (41), Argentina (48) y Costa Rica (51). Brasil y México, las dos mayores economías de la región, retrocedieron cinco y seis puestos.
El WEF explica que las Américas mejoraron su puntaje promedio 1,6 % entre 2024 y 2026, por debajo de Asia-Pacífico (3,6 %), Medio Oriente y Norte de África (2,5 %) y Europa y Eurasia (1,8 %).
La región avanzó en recursos culturales, servicios turísticos y conectividad aérea, pero esas mejoras quedaron contrarrestadas por una caída en competitividad de precios.
Seguridad e infraestructura, los rezagos de Suramérica frente a otras regiones
En el desglose por subregiones, Suramérica tiene 4,0 puntos en recursos naturales. Es la segunda calificación más alta del mundo después de Asia-Pacífico oriental (4,5) y queda muy por encima del promedio global de 3,0.
En seguridad, en cambio, marca 4,8, el registro más bajo entre todas las subregiones frente a un promedio mundial de 5,7. En infraestructura terrestre y portuaria, obtiene 2,8, frente a 3,7 en el mundo, un nivel similar al de África subsahariana.
Ese contraste coincide con el diagnóstico que el informe hace sobre las grandes economías emergentes, entre ellas Brasil y México. Según el WEF, estos países ya cuentan con activos naturales y culturales comparables con los de los líderes y con precios más competitivos, pero arrastran un rezago marcado en servicios e infraestructura turística, entorno de negocios, acceso a financiación y capacidades de la fuerza laboral.
Para el WEF, la siguiente etapa de convergencia de esas economías depende de la inversión en alojamiento, servicios al visitante e infraestructura de soporte.
El informe también advierte que 18 de las 30 economías mejor calificadas en recursos naturales son emergentes o en desarrollo, la mayoría de América Latina y Asia-Pacífico y que esos atractivos no se traducen en llegadas de viajeros si no van acompañados de promoción, conectividad y servicios.
Los precios siguen siendo un frente en el que la región conserva margen. Suramérica registra 5,2 puntos en competitividad de precios, por encima del promedio mundial de 4,5.
El informe plantea que, con el encarecimiento global de los viajes, los destinos más económicos tienen una oportunidad siempre que esa ventaja vaya de la mano de mejores condiciones para el turista. Es el caso de Albania, que se ofreció como alternativa más barata a sus vecinos europeos y fue la economía que más mejoró en esta edición.
En la región, el ejemplo opuesto es Costa Rica, que el WEF presenta como un destino caro que sostiene su atractivo. Ocupa el puesto 86 en competitividad de precios y es cuarta en sostenibilidad turística. En 2025, el gasto promedio por viaje de sus visitantes subió cerca de 15 %, hasta unos US$1.850, mientras las llegadas internacionales crecieron alrededor de 1 %.
Japón pasó del tercer al primer lugar del ranking. Lo siguen Estados Unidos, España, Australia, Francia, Alemania, Reino Unido, China, Suiza e Italia, los mismos diez países que encabezaron la edición anterior. En 2025 viajaron más de 1.500 millones de turistas internacionales y el aporte total del sector a la economía mundial llegó a US$11,6 billones.
El WEF sostiene que las condiciones para el desarrollo turístico atraviesan su mejor momento desde la pandemia, aunque advierte sobre presiones que ya aparecen en los resultados.
La competitividad de precios cayó en tres de cada cuatro economías, porque los costos de transporte, alojamiento y operación crecieron por encima de la inflación.
Destacado: Bancóldex y Fontur lanzan crédito de $100.000 millones para MiPymes turísticas afectadas por el sismo.
El pilar de impacto socioeconómico, que mide el aporte del turismo al empleo, a los puestos bien remunerados y a la economía local, retrocedió 3,5 % y solo mejoró en 17 % de los países.
A eso se suma la proyección de un déficit de 43 millones de trabajadores en el sector hacia 2035, equivalente a 16 % de la demanda.