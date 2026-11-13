Por primera vez, más de 18 diseñadores y marcas colombianas abrirán el New York Fashion Week 2027

Entre el 10 y el 14 de febrero de 2027, más de 18 diseñadores y marcas colombianas encabezarán el desfile inaugural de la Semana de la Moda de Nueva York bajo el sello NYFW’s Opening Show: Made in Colombia.
El evento, producido por la plataforma neoyorquina Runway 7, se desarrollará en Sony Hall de Manhattan y marcará un hito comercial para el sector textil-confección del país: por primera vez en la historia de la serie internacional Made In, un país latinoamericano ocupará el espacio central de apertura de la temporada.
Cabe resaltar que, más allá de la pasarela, el formato está diseñado como una plataforma de negocios, networking internacional y posicionamiento de marca, permitiendo que firmas colombianas —tanto emergentes como consolidadas— presenten sus colecciones frente a compradores globales, inversionistas, celebridades y medios especializados de Estados Unidos y Europa.
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Ruta de expansión y reclutamiento en Bogotá y Medellín
Como parte de su estrategia de expansión en Latinoamérica, Runway 7 anunció la apertura de convocatorias para marcas, diseñadores y profesionales de la economía creativa (fotógrafos, realizadores audiovisuales, modelos y creadores de contenido) interesados en proyectar su portafolio en el mercado estadounidense.
Para facilitar el acceso directo a esta vitrina comercial, voceros y directivos de la organización visitarán Colombia entre 19 y 22 de noviembre, liderando encuentros presenciales en Bogotá y Medellín donde presentarán el modelo de participación y las oportunidades de negocio para la temporada de febrero de 2027.
Casos de éxito: el diseño colombiano como marca de exportación
La apuesta de Runway 7 por el mercado colombiano responde a los resultados obtenidos por creadores nacionales que ya han validado el atractivo comercial y estético del país en Manhattan
Kenn Kozz, de Barranquilla, debutó en NYFW en septiembre de 2025 junto a Runway 7 con una propuesta de alto valor artesanal inspirada en la identidad del Caribe colombiano, vistiendo a figuras de certámenes globales como Miss Universo.
Mientras que Alejandro Reyes (Cartagena), especializado en alta costura, siluetas arquitectónicas y textiles de lujo, consolidó su proyección internacional en la edición 2026 de NYFW tras vestir a participantes de plataformas globales como Miss Universo, Miss Mundo y Miss Supranational.