Jóvenes en Colombia podrían demorarse más en graduarse del colegio por proyecto que pasó primer debate

Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República propone modificar la estructura del sistema educativo colombiano, con cambios en las edades de ingreso y finalización de la formación escolar, así como en los niveles de educación preescolar.
La iniciativa, que ya superó su primer debate, busca ampliar la cobertura educativa desde los tres años y extender la obligatoriedad de la educación hasta los 17 años.
La propuesta contempla modificar las disposiciones constitucionales que establecen los rangos de edad y los niveles de formación que hacen parte del sistema educativo nacional.
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De aprobarse, los niños comenzarían su proceso de escolarización a los tres años, mediante la incorporación de tres grados de preescolar, y continuarían su formación hasta alcanzar los 17 años.
El proyecto fue presentado por el congresista Daniel Berna, quien señaló que una de las principales preocupaciones que motivan esta iniciativa es la cantidad de estudiantes que no logra completar su trayectoria escolar en Colombia.
Esta situación representa un desafío para el sector educativo, especialmente en materia de acceso, permanencia y continuidad de los procesos de aprendizaje.
¿Cuál es el objetivo principal de la iniciativa?
De acuerdo con el planteamiento del legislador, el propósito es garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia y ampliar las oportunidades de formación durante las últimas etapas de la vida escolar.
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Para ello, se propone incorporar dos años adicionales al nivel de preescolar, de manera que los menores puedan iniciar su proceso educativo a una edad más temprana y contar con una ruta de formación que se extienda hasta los 17 años.
La iniciativa también busca que los cambios queden incorporados en el marco constitucional, lo que implicaría una modificación de las disposiciones que actualmente regulan los niveles y las edades de la educación en el país.
Por ahora, el proyecto deberá continuar su trámite legislativo en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde será sometido a nuevas discusiones y votaciones.