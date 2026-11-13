JetSmart y Despegar inaugura la nueva ruta directa entre Medellín y Buenos Aires

JetSmart Airlines, la aerolínea ultra low cost de mayor crecimiento en Suramérica, continúa fortaleciendo la conectividad internacional desde Colombia con la inauguración de su nueva ruta directa entre Medellín y Buenos Aires.
El vuelo inaugural contará con una activación a bordo y un fam trip organizado en conjunto con Despegar, la tech travel líder de América Latina, que reunirá a medios de comunicación y creadores de contenido. Esta iniciativa busca visibilizar los atractivos del destino y dinamizar el flujo de viajeros en los segmentos turístico, corporativo y de visita a familiares en la región.
La operación contará con cinco frecuencias y 1.860 sillas semanales, consolidando a Medellín como un hub estratégico para la red de la compañía aérea. Se trata de un hito clave para JetSmart al establecer su primera conexión directa sin escalas entre Colombia y Argentina, impulsando el intercambio económico, comercial y cultural entre ambos países.
Recibe nuestro boletín en tu correo
«El inicio de operaciones entre Medellín y Buenos Aires marca un hito fundamental en el plan de expansión internacional de JetSmart en Colombia. Nos entusiasma conectar de manera directa a Antioquia con uno de los destinos más emblemáticos de Suramérica, dinamizando el turismo, el comercio y la integración regional bajo nuestro modelo de tarifas ultrabajas y aviones nuevos. Con esta ruta no solo acercamos a los colombianos a Argentina, sino que posicionamos a Medellín como una puerta de entrada estratégica para que los viajeros del sur del continente conecten con el Caribe y otros destinos clave de nuestra red», afirmó Mario García, Country Manager de JetSmart Colombia.
La inauguración coincide con un creciente interés de los antioqueños por descubrir la capital argentina. Según datos de Despegar, entre enero y octubre de 2026 la demanda de viajes desde Medellín hacia Buenos Aires aumentó 76% frente al mismo periodo de 2025 posicionando a la ciudad entre los diez destinos internacionales preferidos por los viajeros paisas. Además, la demanda de paquetes desde Medellín hacia Argentina registró un crecimiento del 89%.
«La conectividad abre nuevas oportunidades para el turismo, pero el verdadero desafío está en transformar esas oportunidades en viajes concretos. En Despegar ponemos nuestra tecnología y conocimiento del mercado al servicio de ese objetivo: entender qué buscan los viajeros, acercarles nuevas alternativas y acompañarlos durante todo el recorrido. Junto a JetSmart, buscamos potenciar la conexión entre destinos y contribuir al crecimiento de la industria turística regional», explicó Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia.
La inauguración de esta conexión consolida la operación de JetSmart en el Aeropuerto Internacional José María Córdova (JMC), donde se posiciona como el segundo operador más relevante al concentrar más del 20% del mercado de pasajeros. En la capital antioqueña, la aerolínea mantiene una base operativa de seis aviones, desde donde ha transportado más de 6 millones de pasajeros y opera una red de 12 destinos, ocho nacionales y cuatro internacionales: Buenos Aires, Punta Cana, Lima y Santiago.
Por su parte, Javier Andrés Benítez Ríos, gerente del Aeropuerto JMC, destacó que la incorporación de esta ruta fortalece la conectividad con Suramérica en un año de importantes resultados para la terminal aérea: “Nos alegra seguir creciendo junto a JetSmart, una aerolínea que continúa fortaleciendo su apuesta por Antioquia. Con esta conexión, alcanzamos las 27 rutas internacionales disponibles desde el José María Córdova en un año en el que proyectamos cerrar con más de 15 millones de pasajeros movilizados, de los cuales más de 4 millones corresponden a viajeros que salen y llegan al país.
Estas cifras reflejan el momento que vive nuestro aeropuerto y nos motivan a seguir trabajando, junto con las autoridades nacionales, regionales y locales, en la optimización de la infraestructura y los procesos para acompañar ese crecimiento y brindar una mejor experiencia a los pasajeros».
Tras dos años y medio de operación en Colombia, JetSmart se ha consolidado como el tercer operador más relevante en el mercado local. Actualmente, cuenta con 21 rutas nacionales hacia 11 destinos y 5 rutas internacionales hacia 3 destinos en Suramérica y 1 en el Caribe, operadas con una flota regional de 59 aeronaves Airbus A320neo y A321. A esta propuesta de valor se suma su alianza con American Airlines, la cual permite a los pasajeros acumular y redimir millas a través del programa AAdvantage®, ampliando sus oportunidades de viaje.
Adicionalmente, JetSmart fue reconocida por Skytrax como la mejor ultra low-cost de Sudamérica en 2026, distinción que recibe por cuarta vez en su historia y por segundo año consecutivo. Con este respaldo, la aerolínea continúa avanzando en su propósito de acercar el transporte aéreo a más personas, impulsar el desarrollo económico y fortalecer la conectividad de Colombia con diferentes destinos de la región, a través de una oferta de viaje accesible y flexible.
Una experiencia al alcance de todos
Con motivo de la inauguración de la nueva ruta, Despegar anunció paquetes de viaje que incluyen vuelos y alojamiento en hoteles de cuatro estrellas desde $2.500.000 pesos colombianos. La oferta también contempla experiencias para descubrir los principales atractivos de Buenos Aires, desde $50.000 y recorridos en bus turístico con paradas libres por la ciudad porteña, desde $180.000 pesos colombianos.
“A través de la plataforma, los viajeros pueden organizar toda su experiencia en un solo lugar, integrando vuelos, alojamiento, actividades, asistencia al viajero y alquiler de vehículos, de manera sencilla y personalizada a las necesidades de cada viajero”, añadió Jaitman.
Por su parte, JetSmart ofrecerá un precio de lanzamiento desde $895.600 (impuestos y tasas incluidos) para comprar del 1 de diciembre de 2026 a 20 de junio de 2027. La nueva ruta potencia la conectividad regional al permitir conexiones vía Medellín desde ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, San Andrés y Pereira hacia Buenos Aires. Desde la capital argentina, los viajeros también podrán continuar hacia seis destinos nacionales, entre ellos Mendoza, Bariloche y Ushuaia, además de cinco ciudades brasileñas, incluyendo Río de Janeiro y Florianópolis.