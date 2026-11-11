Denim, moda urbana y versatilidad: así es la nueva colección de People, marca de Éxito, con Tatán y Maleja

La marca People, de Grupo Éxito, presentó su nueva colección junto a Tatán, Maleja, Maca y Lupe, una propuesta que combina moda, comodidad y espíritu aventurero con prendas diseñadas para acompañar el ritmo de una familia que vive en constante movimiento.
La colección apuesta por un estilo más urbano y cercano al streetwear, con prendas “cool y versátiles” que se adaptan a diferentes escenarios, desde planes espontáneos y escapadas hasta actividades al aire libre. La propuesta incluye una selección de tonos negros, tierras y oscuros, acompañados de acentos pastel en la línea infantil, en una combinación que busca reflejar la personalidad auténtica y divertida de cada integrante de la familia.
Uno de los protagonistas de esta colección es el denim, que llega con una propuesta renovada a través de jeans con siluetas en tendencia, diseños más arriesgados, detalles bordados y diferentes tipos de lavados. Estos elementos buscan dar un carácter diferencial a las prendas y ampliar las posibilidades de combinación.
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Entre otros detalles, el lanzamiento se realizó con un evento especial en el centro comercial Viva Envigado, en el que People buscó acercar su propuesta a los consumidores mediante una experiencia que involucró directamente a sus seguidores.
Como parte de la actividad, la marca convocó a su comunidad y seleccionó a cinco invitados especiales, quienes recibieron una experiencia VIP que incluyó prendas de la colección y un brunch privado junto a Maleja y Tatán. Posteriormente, los participantes se convirtieron en protagonistas de la apertura de la pasarela de lanzamiento, llevando a escena el concepto de autenticidad y cercanía que acompaña esta colaboración.
Con esta colección, la marca de Grupo Éxito presenta una propuesta que conecta la moda con los estilos de vida de las familias actuales, a través de prendas que combinan tendencias urbanas, versatilidad y diseños pensados para acompañar distintos momentos del día.