Utilidad del Grupo Éxito creció 14 % entre enero y septiembre; destacó resultados en Colombia y Uruguay

El Grupo Éxito dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de este año, según los cuales “continúa fortaleciendo su rentabilidad y avanzando de manera consistente en su desempeño financiero”.
Durante los primeros nueve meses de 2026, la compañía alcanzó una utilidad neta consolidada cercana a los $436.613 millones, registrando un crecimiento del 19,2 % excluyendo el efecto cambiario. Sin tener en cuenta la tasa de cambio, el crecimiento de la utilidad fue de 14 %.
Solamente en el tercer trimestre, la utilidad neta se situó en $120.805 millones, “reafirmando la evolución positiva de sus resultados y el enfoque de la compañía en la generación sostenible de valor”. Esta cifra representa una contracción de 15,5 % en comparación con igual corte del año pasado. Ahora, teniendo en cuenta el efecto cambiario, la reducción de las utilidades fue de 7,4 %.
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Los ingresos consolidados de la compañía alcanzaron los $15,75 billones en los primeros nueve meses del año, con un crecimiento del 2,8 % excluyendo el efecto cambiario frente al mismo período del año anterior, siendo Colombia el principal generador de estos ingresos. Sin efecto cambiario, los ingresos bajan 0,8 %.
En el tercer trimestre, los ingresos alcanzaron los $5 billones, con un crecimiento de 0,9 % excluyendo efecto cambiario.
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Otros resultados del Grupo Éxito a septiembre
Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito indicó que “este desempeño refleja el trabajo que venimos realizando para fortalecer nuestro modelo de negocio, con una visión de largo plazo y decisiones que nos permiten avanzar de manera sostenible. Sabemos que aún tenemos desafíos importantes por delante, pero confiamos en nuestra estrategia, en la fortaleza de nuestro ecosistema de negocios y, especialmente, en el compromiso de nuestros equipos para seguir generando valor en los países donde operamos”.
También se destacó que la mejora en la rentabilidad fue impulsada principalmente por Colombia y Uruguay, mientras Argentina comenzó a evidenciar resultados de su transformación operativa.
En Colombia, los ingresos operacionales alcanzaron $12,6 billones, con un crecimiento de 4,2 % frente al mismo periodo del año anterior, “respaldados por una mejor dinámica comercial durante el primer semestre y por la contribución de los negocios complementarios”.
Durante el tercer trimestre, en un contexto de consumo más moderado y frente a una base de comparación exigente, los ingresos alcanzaron $4,2 billones, con un crecimiento de 2,4 %.
Operaciones en Uruguay y Argentina representaron 16 % de los ingresos
Durante los primeros nueve meses de 2026, las ventas en Uruguay crecieron 4 % en moneda local, impulsadas principalmente por la categoría de alimentos y el buen desempeño del formato Fresh Market.
En pesos colombianos, los ingresos operacionales alcanzaron $2,8 billones y registraron una disminución de 8 %, explicada por el efecto cambiario. En el tercer trimestre, las ventas crecieron 2,9 % en moneda local.
Por su parte, Grupo Éxito continuó avanzando en Argentina en un proceso de transformación orientado a simplificar la operación, optimizar la estructura de costos y fortalecer los negocios y activos con mayor potencial de generación de valor.
“Si bien los cambios en el perímetro y en la configuración del negocio continuaron impactando la evolución de los ingresos acumulados, durante el tercer trimestre la operación comenzó a reflejar resultados concretos, con una estructura más eficiente, un Ebitda recurrente positivo y menores pérdidas operacionales”, destacó el holding.