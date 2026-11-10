Estos son los megaproyectos a los que el Gobierno De la Espriella les dará prioridad en Plan de Desarrollo

El Gobierno dio a conocer el detalle de las obras e iniciativas prioritarias que marcarán la agenda de infraestructura, desarrollo territorial y crecimiento económico durante los próximos cuatro años en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, disponible al final de esta nota.
El documento refiere un portafolio inicial de 119 megaproyectos de inversión, orientados a la atracción de capital privado y estimados en conjunto en más de $150 billones (aproximadamente US$50.000 millones).
El DNP destacó que más del 90 % de este valor total se concentra en tres sectores estratégicos: transporte multimodal, tecnologías de la información y las comunicaciones, y minas y energía, con un énfasis primordial en la generación mediante parques eólicos.
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El catálogo abarca también proyectos en ciencia, tecnología e innovación, turismo, infraestructura social, agricultura y bioeconomía.
Dentro del inventario resaltan siete proyectos de infraestructura de mayor envergadura por su volumen de inversión, capacidad de transformación económica e impacto de integración territorial, aunque no se incluye su valor monetario.
Los siete megaproyectos de mayor envergadura del país
Uno de los proyectos más ambiciosos de este gobierno es el Regiotram del Norte, un sistema de transporte ferroviario de pasajeros de cercanías diseñado para conectar de manera sostenible a Bogotá con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá. Su objetivo es reducir los tiempos de desplazamiento y descongestionar el acceso norte a la capital.
También figura en la lista la Línea 4 del Metro de Bogotá, orientada a extender la red metro de la capital colombiana, aumentando la capacidad del sistema estructurante de movilidad y la cobertura hacia sectores estratégicos de la ciudad.
A estos se suma uno de los corredores viales de quinta generación cuyo propósito es destrabar el paso por la cordillera y conectar de forma continua los principales centros de producción del interior del país con la red de puertos del Caribe y el Magdalena: la concesión Villeta–Guaduas–El Korán y Boquerón–El Tablón.
Del mismo modo, se priorizó el Tren Regional del Caribe, un proyecto de transporte férreo intermodal que conectará las tres principales ciudades de la costa norte (Cartagena, Barranquilla y Santa Marta) con el fin de potenciar la logística de carga y el turismo regional.
Y se agregó un plan de expansión aeroportuaria enfocado en incrementar la capacidad de operaciones de pasajeros y carga de El Dorado, principal terminal aéreo de Colombia y hub de conectividad de Latinoamérica.
Respecto a la infraestructura que no es de transporte, aparecen un complejo eólico de gran escala denominado AURA I & II, con una capacidad instalada de 504 megavatios que sería clave para logar una transición energética y soberanía de energías limpias en la Costa Caribe, como se propuso el Gobierno.
Así mismo, se incluyó el Campus Tecnológico AURA HDC, una infraestructura digital de alta densidad (100 MW) especializada en procesamiento de datos e Inteligencia Artificial (IA), diseñada para posicionar a Colombia como nodo regional en ciencia, tecnología e innovación.
Financiación basada en capital privado
El documento del PND detalla que los megaproyectos están diseñados bajo esquemas de atracción de inversión privada nacional e internacional, lo que significa que su ejecución no dependerá principalmente de los recursos del Presupuesto General de la Nación.
Del mismo modo, las bases del Plan integran más de 2.000 proyectos e iniciativas comunitarias y regionales. Estas propuestas que organizan el territorio nacional en 13 nodos estratégicos de planificación para atender demandas de agua potable, conectividad local y equipamiento social, fueron recopiladas de forma participativa a través de los encuentros regionales previos.
Finalmente, el documento dedica un capítulo prioritario a la respuesta estatal frente al sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026. Para atender la emergencia humana, social e infraestructura en las zonas afectadas del occidente del país, el documento establece que las necesidades totales de recuperación se estiman en $58,29 billones.
Estos recursos se articularán mediante el Fondo Milagro, mecanismo encargado de coordinar las inversiones en reconstrucción de vivienda, reparación de sistemas de transporte masivo y restauración de corredores viales clave en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el Eje Cafetero.
Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030
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