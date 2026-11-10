Partido Liberal fija líneas rojas a la reforma tributaria de De la Espriella: pide aplazar rebajas de impuestos a empresas

El Partido Liberal, declarado de gobierno, estableció sus líneas rojas al proyecto de Ley de Rescate Económico del presidente Abelardo de la Espriella y pidió revisar varias de las medidas tributarias antes de avanzar en su trámite legislativo.
Uno de los principales reparos está relacionado con el IVA. El proyecto contempla que, desde enero de 2028, algunos alimentos que actualmente están excluidos o tienen una tarifa del 5 % pasen a pagar el 19 %. Entre ellos están la sal, las lentejas, los fríjoles, los garbanzos, el tomate, la cebolla, la zanahoria, algunas frutas, el café tostado, el azúcar, las harinas, las pastas y el chocolate de mesa.
La colectividad también cuestionó los cambios tributarios propuestos para fertilizantes, abonos, semillas y plaguicidas, al considerar que podrían elevar los costos de producción y trasladarse a los precios finales de los alimentos.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El Partido Liberal también pidió evaluar las modificaciones al impuesto sobre la cerveza y los gravámenes a las bebidas endulzadas, incluidas algunas que no tienen azúcar añadido.
Según la colectividad, estas medidas podrían afectar las ventas de las tiendas de barrio, así como a productores y distribuidores. Por eso, solicitó al Gobierno Nacional explicar cómo incidirían los nuevos impuestos en el consumo, los precios y la actividad comercial.
Aunque reconoció los objetivos de salud pública de la tributación a las bebidas endulzadas, el partido pidió revisar si los cambios mantienen incentivos para reducir el contenido de azúcar de estos productos.
Partido Liberal propone aplazar rebajas de renta empresarial
Otra de las principales diferencias está en las reducciones tributarias para las empresas que contempla la reforma. El Gobierno Nacional propone bajar gradualmente la tarifa general de renta empresarial del 35 % actual al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028.
Frente a esta medida, los liberales plantearon revisar los alivios tributarios empresariales antes de trasladar mayores cargas al consumo de los hogares. También señalaron que mantener las reglas vigentes de renta empresarial, tributación mínima e impuesto al patrimonio permitiría preservar aproximadamente $11 billones anuales, en promedio entre 2028 y 2030.
La colectividad aclaró que se trata de cálculos preliminares basados en la exposición de motivos del proyecto, cuyo balance deberá verificarse con el Ministerio de Hacienda y la DIAN.
A esto se suma el cuestionamiento al mecanismo EfectIVA, con el que el Gobierno Nacional busca devolver parte del IVA a determinados hogares de menores ingresos.
Para el partido, los requisitos de focalización, facturación electrónica y límites de devolución podrían dejar sin una compensación suficiente y oportuna a hogares que compran sus alimentos en plazas de mercado y tiendas de barrio.
Por ello, considera que la protección de los alimentos básicos debe garantizarse desde su tratamiento tributario y no depender exclusivamente de devoluciones posteriores.
La Dirección Nacional y la bancada liberal anunciaron que participarán en la discusión legislativa de la Ley de Rescate Económico con propuestas para atender las necesidades fiscales del Estado, proteger el consumo básico y evaluar los efectos de los nuevos impuestos sobre la producción y el comercio.